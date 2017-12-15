Москва, 15 декабря, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники спецслужб предотвратили теракты, которые намеревались совершить члены международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации ФСБ, привести в действие взрывные устройства террористы планировали в местах массового пребывания людей.

УФСБ Сотрудник ФСБ

Читайте также: «В теракте в Санкт-Петербурге прослеживается западный след»

Спецоперация была проведена 13—14 декабря. Всего задержаны семь членов ячейки. У них изъято большое количество взрывчатых веществ, а также компоненты самодельных взрывных устройств. Найдено у предполагаемых преступников и автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Кроме того, ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

Ранее по теме: Трое боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют теракты в метро на территории РФ

Члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшие теракты в Москве, приехали из Дагестана

Руководство ячейкой осуществлялось главарями террористической организации из-за рубежа посредством мессенджера Telegram, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Уточняется, что резонансные террористические акты в северной столице были запланированы на 16 декабря.

Читайте также: В рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воюют около 4 тысяч граждан России

Как сообщало ИА REGNUM, члены законспирированной ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны в Москве 30 сентября. Среди них были два брата, приехавшие в Москву из Дагестана. Работая на стройке сторожами, они входили в так называемую спящую ячейку террористической группы, которой руководили эмиссары из-за границы.

В октябре в Москве по решению суда оба задержанных ранее уроженца Дагестана были арестованы. При обыске у них были обнаружены пистолеты, гранаты, а также готовые к использованию бомбы, начиненные гвоздями для увеличения поражающей мощности.