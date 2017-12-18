Балаково, Саратовская область, 18 декабря, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Саратовский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России стал в городе Балакове Саратовской области пилотной площадкой для внедрения проекта госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника».

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Более 10 млн ₽ направила Балаковская АЭС на проект «Бережливая поликлиника»

Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, реализация этого проекта в городах присутствия предприятий госкорпорации «Росатом» направлена на улучшение качества получаемых населением медицинских услуг и условий труда медицинских работников. С ноября 2017 года она вступила в активную фазу.

Методическую, организационную и финансовую поддержку по внедрению практик производственной системы Росатома в рамках проекта оказывает рабочая группа, сформированная из специалистов Балаковской АЭС. Эксперты атомной станции не раз побывали в регистратуре, на приеме у докторов, проводили замеры — сколько времени тратят пациенты на запись, ожидание приема и лишние передвижения по поликлинике. На сегодняшний день уже продумана удобная и понятная всем карта навигации с разделением потоков пациентов, намечены пути сокращения очередей и времени прохождения медицинского осмотра. Специалисты медицинского центра прошли обучение по методологии ПСР в учебно-тренировочном центре атомной станции.

На реализацию проекта «Бережливая поликлиника» Балаковская АЭС направила более 10 миллионов рублей. На эти средства закуплено новое медицинское оборудование, развернуты работы по реконструкции первого этажа поликлиники, регистратуры, создаются комфортные условия для посетителей — зоны ожидания будут оборудованы удобными креслами и диванами. Предусмотрено также приобретение новой специализированной мебели и современных стендов для хранения карт в регистратуре.

«Мы нуждаемся в подобном обмене опытом и поддержке со стороны атомной станции. Весь коллектив нашего медицинского центра с творческим азартом включился в процесс создания поликлиники будущего, — рассказала заместитель директора Саратовского медицинского центра ФМБА России Наталья Назарова. — После прохождения курса обучения бережливым технологиям мы уже по-новому смотрим на нашу привычную работу — думаем, как оптимизировать работу медицинского персонала, как создать более комфортные условия пребывания пациентов в нашем медицинском центре».