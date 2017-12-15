Москва, 15 декабря, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Россия по-прежнему считает изъятие дипломатической собственности страны в США незаконным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пока изменений в отношении России к произошедшему в США не отмечено, в то же время власти России собираются заниматься возвращением имущества страны.

«Мы будем работать над возвращением той собственности, которая на основании международного права принадлежит российской стороне», — подчеркнул Песков.

Напомним, в сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, а также помещения торгпредства в Нью-Йорке по требованию Госдепартамента были отобраны у РФ.

Внешнеполитическое ведомство США потребовало закрыть до 2 сентября консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке, называя это решение ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ.

Российская сторона назвала эти действия «недружественным шагом» и пообещала обратиться в суд.

Читайте также: Макфол: Нужно объяснить России, почему её дипсобственность в США арестована