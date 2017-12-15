Киев, 15 декабря, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Украинская сторона и ОБСЕ не исключают, что в ближайшее время в Донбассе могут существенно активизироваться боевые действия.

Вадим Чупринa Александр Турчинов

«Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства по приказу из Кремля в любой момент», — отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время заседания Комиссии Украина — НАТО, передает 15 декабря пресс-служба СНБО.

По его словам, решение президента России Владимира Путина не будет зависеть от действий Украины. Он считает, что наиболее важным фактором для начала внешнеполитических и военных операций РФ является развитие внутриполитической ситуации в самой России.

Турчинов напомнил, что Россия «превращает Крым в мощную военную базу», а за время войны в Донбассе погибли уже более 10 300 человек, из них более 2500 гражданских и более 200 детей.

В свою очередь, 15 декабря первый замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил об осложнении обстановки в районе н.п. Металлист и Гладосово (Горловское направление, Донбасс). В частности, наблюдатели зафиксировали появление новых траншей, бронетранспортеров и укреплений в районе указанных населенных пунктов.

«В наблюдениях не видно нарушений линии соприкосновения. Здесь речь идет о том, что произошли движения навстречу друг другу в направлении линии столкновения. Ранее мы предупреждали, что сближение позиций украинской армии и «незаконных вооруженных формирований» приведет к дальнейшей эскалации конфликта», — рассказал Хуг, передает «112 Украина».

Кроме того, представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук отметил, что вывод российского контингента из Сирии «может послужить причиной обострения в Донбассе».

«Есть позитивный фактор для мирового сообщества — визит Путина в Сирию и вывод значительной части военных. Но для нас, для Украины, для меня большой вопрос, а что это несет для Украины? Хорошо, что Россия выходит из Сирии, оставляя там тысячу с лишним человек. А я задаю вопрос: это развязывает руки Путину по Украине? В какой-то мере да. Сейчас у нас нет ожидания большого фронтового наступления. Но мы знаем, что Россия с конца 2015 года сместила акценты с серьезных боевых действий на линии фронта и перенесла свою работу в глубокий тыл на территории Украины и т.д.», — сказал Марчук, выступая на международном форуме «Современный опыт ведения гибридных конфликтов. Пример Украины» 12 декабря.

При этом президент центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что «Большая сделка» Трампа — Путина набрала обороты к концу года».

«Цель — выйти на конкретные результаты. Особенно важным является запущенный процесс обмена КНДР на Украину. В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что Россия не против ввода миротворцев на всю территорию Донбасса, если вопрос будет согласован с ЛДНР. Ранее позиция Россия была категорически против. И в предложенном варианте российской резолюции в СБ ООН шла речь именно о миротворцах на линии разграничения. При этом американцы выступали за то, что миссия должна быть на всей территории. И понятно было, что в итоге будет подготовлен компромиссный вариант. Своим заявлением Путин, по сути, разблокировал «замороженный» процесс в ООН», — пишет Корнейчук на своей странице в Фейсбук.

По его словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заставит Киев выполнить минские соглашения.

«И в ближайшее время мы увидим принятие резолюции о миротворцах. А США сделают так, что Украина за нее проголосует… Далее начнется политический процесс на Донбассе. Публичное заявление Тиллерсона о том, что Украине надо выполнять Минские соглашение, — более чем красноречиво. Таким образом, Путин почти добился реального «перезапуска» Минских соглашений. То, что надо России в рамках «Большой сделки», — считает Корнейчук.

Он также полагает, что вчерашние телефонные переговоры президентов США и России свидетельствуют о том, что США «получают свой интерес в рамках «Большой сделки».

Как сообщалось, за последние несколько недель в Донбассе ВСУ заняли сразу три небольших населенных пункта в «серой зоне» — Гладосово, Металлист (под Горловкой) и Викторовку (в районе Петровского, Старобешевский район). Такое значительное продвижение произошло после назначения генерала Михаила Забродского новым командующим украинских войск в Донбассе. Напомним, ранее Забродский командовал 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Продвижение ВСУ имело свою цену — только за 13 дней декабря армия и добробаты потеряли 14 солдат убитыми (семь убитых и 14 раненых по официальным данным).