Москва, 15 декабря, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, в последний день недели, цены на нефть показывают умеренный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

skeeze Нефть

«Марка Brent добавляет около 0,40% и торгуется $63,56 за баррель, американская WTI растет немного быстрее (+0,60%), цена колеблется около $57,40 за баррель», — привел цифры эксперт.

По его мнению, в течение недели на нефтяные котировки действовали разные факторы — позитив в начале недели, минимальный негатив от запасов в США в середине, и опять поддержка к закрытию торгов из-за аварии в Северном море. Цена, отсюда, менялась от максимума в $65,81 до минимума в $62,02 за баррель.

«Последним фактором, который сегодня поставит точку на недельном графике — данные по количеству буровых установок. Статистика будет опубликована сегодня в 21:00 мск.

Последнее изменение было — две установки в сторону роста до 751 буровых. Но это значение, скорее всего, показывает растущие проблемы в сланцевой добыче в США», — полагает Грачёв.

Решение ФРС США 13 декабря по повышению процентной ставки, ко всему прочему, не добавляет оптимизма американским сланцевикам. Кредитные ресурсы дорожают вместе обслуживанием этого сектора, поэтому отчёт 15 декабря по буровым может определить тренд на следующую неделю.

«С большой долей вероятности, нефть марки Brent закроет неделю около $64 доллара за баррель, а нефть марки WTI — в районе 57,80 доллара за баррель», — считает эксперт.

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