Ульяновск, 15 декабря, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Назначение Михаила Морозова — сына губернатора Ульяновской области Сергея Морозова на пост главы администрации Засвияжского района города вызвало неодобрительную реакцию значительной части общественности и экпертного сообщества не только в области, но и России в целом. Эксперты предполагают, что в достаточной мере неодназначное назначение может стать промежуточным этапом перед переходом на какую-то другую публичную должность.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Отец и сын

Как сообщало ИА REGNUM , депутаты городской думы Ульяновска согласовали назначение 13 декабря, младший Морозов стал победителем конкурса, который состоялся 7 декабря. Отметим, Михаил Морозов в 2016 году стал первым заместителем главы Засвияжского района. В этой должности он проработал до мая 2017 года, а затем перешел в МУП «УльГЭС» в качестве замдиректора по материально-техническому снабжению.

Предыдущий глава Засвияжского района Александр Олейник был уволен по рекомендации губернатора Морозова, который в августе 2017 года совершил инспекционную поездку по территории указанного района Ульяновска.

Подобное назначение вызвало негативную оценку различных политических сил. По сообщениям СМИ, бюро Ульяновского обкома КПРФ сделало заявление, в нём Морозову-старшему вменяется в вину «фактическая передача власти по наследству», которая стала возможной «вследствие длительного нахождения у власти самого губернатора, жесткого уничтожения всех оппонентов и контроля со стороны общества». Ряд аналитиков высказался о «кризисе кадровой политике области».

Мэр города Сергей Панчин не нашёл в факте назначения ничего экстраординарного, сославшись на «открытость конкурса» и способность 35-летнего Михаила Морозова «решать вопросы». Рупор областного правительства «Ульяновская правда» задалась риторическими вопросами:

«Слушайте, но тогда почему династии заводчан, педагогов, врачей — это гордость. Почему предполагается, что у главы Ульяновской области дети должны вырасти не такими же трудоголиками, как отец?»

Однако аргумент о том, что Морозов-младший никак не пользовался протекцией отца и «всего достиг самостоятельно», был воспринят с изрядной долей скепсиса.

«Учитывая уровень политической культуры наших элит и их социальной ответственности, мне трудно представить ситуацию, когда фактор губернатора не сыграл бы свою роль при назначении его сына главой одного из районов в Ульяновске», — выразил своё мнение политолог Дмитрий Михайличенко.

Эксперт предположил, что по своим внутриэлитным представлениям губернатор и его окружение решили, что должность главы администрации района не такая уж высокая, чтобы её обсуждать.

«Несомненно, это назначение, утвержденное депутатами Засвияжского района города Ульяновска, не добавит популярности губернатору Сергею Морозову. Скорее, наоборот, это яркий образчик антипиара. На мой взгляд, оптимальным путем развития карьерной траектории его сына был бы переезд в другой регион или в федеральный центр», — резюмировал Михайличенко.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что для Михаила Морозова, возможно, это промежуточный этап перед переходом на какую-то другую публичную должность.

«Предыдущие его посты (помощник главы администрации города, замглавы того же Засвияжского района, замдиректора по закупкам в «Ульяновской городской электросети») были непубличными и мало кого интересовали, создавая поводы для проходных, фоновых публикаций. Назначение на пост главы района вызвало куда больший ажиотаж. Однако дежурные заявления оппозиции (например, со стороны КПРФ) уже прозвучали, эмоции у общественности перегорят, а Михаил Морозов в итоге получит информационную «прививку» — любая следующая его публичная должность будет восприниматься как что-то вполне рутинное», — отметил эксперт.

Менее вероятно, что в Засвияжском районе будет реализовываться какой-то большой проект, так что во главе его администрации нужно было поставить только человека, которому губернатор может полностью доверять. Не исключено, что дело в предстоящих в сентябре 2018 года выборах в заксобрание региона, и Михаил Морозов в таком случае может принять в них участие.

«Да, Засвияжский район — сложный, его главе легко стать мишенью для критики. Но, как ни парадоксально, в этом есть и плюсы. Проблемы такой территории всегда можно объяснить «сложным наследством», полученным от предшественников. Другой сценарий — вероятность нового и уже достаточно значимого поста для Михаила Морозова в администрации города», — заключил собеседник ИА REGNUM.