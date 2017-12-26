Москва, 26 декабря, 2017, 23:13 — ИА Регнум. Новый ролик на YouTube-канале «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя с участием актера Александра Петрова сегодня, 26 декабря, вошел в тренды и всего за полдня набрал уже более полумиллиона просмотров. ИА REGNUM разбирается, чем вызвана такая популярность канала.

Скриншот YouTube-канала «вДудь» Интервью с Ксенией Собчак

Несмотря на стремительный рост количества просмотров, интервью с Петровым сложно назвать самым удачным в карьере Дудя. Многие зрители считают, что ролик стал одним из самых неинтересных на канале и даже не достоин того, чтобы смотреть его до конца. Причиной тому стало отсутствие каверзных и провокационных вопросов, которыми славится Дудь. Оказалось, что банальная беседа о карьере, съемках, поэзии и подобных вещах мало интересует подписчиков блогера.

Однако предыдущие ролики Юрия Дудя пользовались куда большим успехом. Так, в феврале на YouTube-канале «вДудь» появилось первое видео с рэпером Бастой. Видео набрало более 4,5 млн просмотров и стало отправной точкой на пути восхождения новой интернет-звезды. Растущая популярность, широкая огласка и новые миллионы просмотров не заставили себя ждать. Так кто же такой Юрий Дудь?

Со школьных лет он писал для различных изданий, а в старших классах устроился в газету «Известия». К моменту выпуска из МГУ Юрий успел поработать в издании «Сегодня», на канале «НТВ» и радио «Сити-FM». Далее следовал журнал «PROспорт» и футбольная телепередача «Удар головой» на канале «Россия 2». Шоу признали самой дерзкой и стильной передачей в 2010 году, чему немало поспособствовал цинизм ведущего, хотя многие зрители считали, что он был наигранным. В это же время Дудь сотрудничал с порталом Sports.ru и вскоре был назначен его главным редактором.

В 2014 году журналист создал на YouTube собственный канал с провокационным и звонким названием «вДудь», однако первое видео появилось на нем только в феврале 2017 года. Выкладывая на просторы видеохостинга свою первую видеозапись, новоиспеченный блогер даже не подозревал, какой широкий резонанс она вызовет у пользователей. Надежда на 100 тыс. просмотров оправдалась уже в первые сутки.

Что же вызвало такую реакцию аудитории и стало причиной успеха нового канала? Пожалуй, секрет кроется все в том же цинизме или дерзости Дудя. Журналист не стесняется задавать неудобные, а порой даже неприличные вопросы, которые вряд ли пропустили бы в эфир ТВ. Добавьте к этому нецензурную лексику, вольный стиль поведения и, конечно же, интересных героев, которые ведут за собой современное общество. Все эти слагаемые в итоге приводят к бешеным цифрам просмотров и популярности.

Дудь открывает своих героев с той стороны, с которой к ним не подходил еще ни один журналист. И это не всегда играет на руку интервьюируемым. Так, всё то же видео с Бастой собрало более 5,6 тыс. комментариев, и большая часть из них — негативные высказывания о рэпере, ведь мнение многих зрителей о музыканте после просмотра интервью поменялось не в лучшую сторону.

«Он злой гений, раскрывающий розочкой наизнанку всю суть и подноготную своих собеседников!» — высказался о Дуде один из зрителей.

Скриншот YouTube-канала «вДудь» Интервью с Бастой

Еще больший резонанс вызвало третье видео с музыкантом Сергеем Шнуром — более 5,7 млн просмотров и почти 14 тыс. комментариев. На этот раз Дудь прогнозировал успех интервью и заранее договорился с российским поисковиком билетов Aviasales о спонсорстве. По условиям контракта, за каждую программу Юрий получает фиксированную сумму, которая не зависит от просмотров и других показателей. И хотя сам Дудь в каждом интервью спрашивает своих гостей о заработке, какую именно сумму получает он, не разглашается. Зато известно, сколько денег уходит на съемки одного выпуска. Как рассказал РБК директор по продуктам Aviasales Антон Байцур, бюджет съемки каждой программы составляет около 20 тыс. рублей. Естественно, канал работает в плюс.

Сам Дудь отмечает, что изначально не планировал «рубить бабки» на блоге и готов был уйти в минус. Однако сейчас канал «вДудь» приносит ему намного больший заработок, чем основная работа в Sports.ru. При этом журналист все же отдает предпочтение спортивному порталу, так как уверен, что блог — это источник, из которого рано или поздно перестанут бить деньги.

Как бы там ни было, пока что популярность Дудя укрепляется с каждым новым героем. Так, например, видео с Алексеем Навальным набрало более 6,8 млн просмотров. Говорили о том, что делал пятиклассник на митингах политика, готов ли Навальный захватить власть путем революции, о взятках, кавказском вопросе и, конечно же, заработке Навального. Стоит отметить, что героя Дудь выбирал не самостоятельно, а пригласил по многочисленным просьбам подписчиков. В итоге видео собрало более 31 тыс. комментариев не самого лестного содержания как о Навальном, так и о самом Дуде.

Скриншот YouTube-канала «вДудь» Интервью с Алексеем Навальным

На откровенный разговор с журналистом также приходили Владимир Жириновский, Владимир Познер, Олег Тиньков, Михаил Ходорковский и многие другие. Однако наибольший интерес у пользователей вызвал ролик с Ксенией Собчак, после того как она объявила себя кандидатом в президенты. Именно в этом интервью телеведущая обнажила своё невежество и объявила, что первым делом после победы на выборах распустит Госдуму (чего технически просто не может сделать) и уберет Ленина с Красной площади. Интервью заняло более полутора часов. При этом многие зрители отметили, что посмотреть его полностью стало настоящим испытанием из-за размытых ответов и лицемерия Собчак. Видеозапись набрала более 7 млн просмотров и обсуждалась не только на YouTube, но и по всему российскому сегменту интернета.

Скриншот YouTube-канала «вДудь» Интервью с Ксенией Собчак

Ролик с телеведущей стал особенным еще и потому, что Собчак — первая женщина, у которой Дудь взял интервью в рамках проекта. Однако это никак не уменьшило многочисленные обвинения журналиста в сексизме. Да и как могло уменьшить, если даже сам Дудь признался в ролике с Собчак, что выступает за «домашний сексизм» и превосходство мужчины в физической силе, которая очень якобы многое решает.

Нетипичной работой для Дудя стал фильм о Сергее Бодрове, в котором рассказывается, как он попал в кино и стал работать во «Взгляде», а также почему решил снимать фильм «Связной» в Кармадонском ущелье. Автор посетил ущелье, где погибла съемочная группа вместе с Бодровым, побеседовал с отцом актера Сергеем Бодровым-старшим, с актером Олегом Меньшиковым, ведущим программы «Взгляд» Александром Любимовым и другими. В своем фильме Дудь называет Бодрова главным российским супергероем, которого любят абсолютно все.

Скриншот YouTube-канала «вДудь» Кадр из фильма о Сергее Бодрое-младшем

«Стыдно ли Ксении Собчак за «Дом-2»?», «Земфира назвала интервью с Познером эпик фэйлом. Почему?», «Жириновский — марионетка Путина?»… Подобные вопросы стали фишкой Дудя, которая и стала магнитом для многих зрителей, независимо от того, положительно они настроены к журналисту или отрицательно (а таких тоже немало). На сегодня канал «вДудь» собрал уже более 2 млн подписчиков и 163 млн просмотров.

То ли Юрий Дудь ввёл новый тренд на интервью в таком формате, то ли успех его канала стал наглядным примером, как вести блог на YouTube, но сейчас видеохостинг пестрит каналами, общая идея которых подозрительно напоминает канал «вДудь». Некоторые зашли дальше и позаимствовали не только идею, но и поведение ведущего, и даже общие планы. Быть может, роль сыграл и общественный запрос, ведь популярность этих каналов растет, а ролики некоторых даже периодически входят в тренды.

Тем не менее пока что Дудь лидирует в своей нише. Как долго продлится этот звездный путь, спрогнозировать сложно. Но можно предположить, что пока существуют интересные аудитории герои, а у Дудя есть для них провокационные вопросы и порция сарказма, канал «вДудь» будет жить.