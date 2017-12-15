Улюкаеву назначили штраф, эквивалентный полученной взятке
Москва, 15 декабря, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который обвинялся в получении крупной взятки, приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей (сумма немногим больше взятки). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
Таким образом, Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-министра виновным в получении взятки в особо крупном размере.
«Сумма взятки в рублях — около 118 млн рублей, — говорит журналист. — Эту сумму придется выплатить теперь Улюкаеву».
Кроме того, экс-министру экономического развития РФ запрещено занимать государственные должности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в Москве в офисе «Роснефти» был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве взятки у руководства компании.
Позже Улюкаев был освобожден от занимаемой должности.
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