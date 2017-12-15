Москва, 15 декабря, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который обвинялся в получении крупной взятки, приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей (сумма немногим больше взятки). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Таким образом, Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-министра виновным в получении взятки в особо крупном размере.

«Сумма взятки в рублях — около 118 млн рублей, — говорит журналист. — Эту сумму придется выплатить теперь Улюкаеву».

Кроме того, экс-министру экономического развития РФ запрещено занимать государственные должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в Москве в офисе «Роснефти» был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве взятки у руководства компании.

Позже Улюкаев был освобожден от занимаемой должности.

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