Москва, 15 декабря, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Срок пребывания осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в колонии строгого режима будет сокращен до 7 лет в связи с тем, что один год он провел под домашним арестом, передает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

При оглашении решения Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова сообщила, что суд признал смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей и престарелых родителей, награды и положительную характеристику Улюкаева.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, решением суда бывший высокопоставленный чиновник признан виновным в получении взятки в размере $2 млн за подготовку положительного решения по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 120 млн рублей (более $2 млн).

Перед началом сегодняшнего заседания Улюкаев сказал, что не надо зарекаться «от сумы и тюрьмы», и пожелал себе «долгой и счастливой жизни». Кроме того, в ожидании обвинительного приговора экс-министр пришёл на суд подготовленным — с сумкой с вещами.

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Напомним, сторона обвинения требовала для подсудимого десять лет лишения свободы, штрафа в 500 млн рублей, лишения всех должностей и наград, а также настаивала на запрете на госслужбу после освобождения экс-министра из заключения.

При этом осужденный в ходе следствия и судебного процесса заявлял о своей невиновности, утверждая, что стал жертвой провокации. Всё это время бывший министр находился под домашним арестом.