Бербанк, США, 15 декабря, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть первый постер фильма «8 подруг Оушена», изображение было опубликовано 14 декабря на официальной странице проекта в Twitter.

Постер к/ф «8 подруг Оушена». реж Гэри Росс. 2018. США 8 подруг Оушена

В предстоящей картине режиссера Гэри Росса снялись такие актрисы как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Энн Хэтэуэй, Минди Калинг, Сара Полсон, Аквафина и Хелена Бонэм Картер.

Главную роль в фильме исполнит Сандра Буллок, она сыграет Дебби — сестру жулика и афериста Дэнни Оушена, которая не общается с братом.

Она замышляет провернуть аферу во время костюмной выставки Met Gala, которая ежегодно проходит в Нью-Йорке.

Для того, чтобы это сделать, Дебби сначала придется собрать команду, и постер, представленный Warner Bros., дает примерное понимание того, как именно она будет это делать.

«У каждого есть свои плюсы», — такой слоган размещен на выложенном кинокомпанией постере.

Напомним, ранее была выпущена трилогия про «Оушена», первый фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 2001 году, при бюджете $85 млн картине удалось собрать в мире более $450 млн.