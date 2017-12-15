Пермь, 15 декабря, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Запись шестой симфонии Петра Ильича Чайковского, выполненная художественным руководителем Пермского театра оперы и балета Теодором Курентзисом, вошла в топ лучших записей 2017 года по версии журнала The New York Times, сообщает 15 декабря 59.ru.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

Как отмечает музыкальный критик Дэвид Аллен, данная запись может показаться излишне напыщенной, однако она заслуживает внимания.

Колумнист The New York Times подчеркнул, что шестая симфония в интерпретации маэстро представляет собой «темную ночь души, стоящей на самом краю». Аллен также отметил, что Курентзис приблизился к потрясающему замыслу Чайковского как никто другой.

Напомним, в последние месяцы в Пермском крае разгорелись дискуссии относительно деятельности Курентзиса на посту художественного руководителя. Общественность региона, не подвергая критике музыкальные дарования дирижера, вынесла неутешительный вердикт относительно его руководства театром.

Проблема заключается в том, как отмечают аналитики, что маэстро, пребывая в бесконечных гастролях за рубежом, практически не появляется по основному месту своей работы: с начала текущего театрального сезона он выступил в Перми лишь дважды.

В то же время, представители интеллигенции края бьют тревогу в связи с катастрофическим сокращением репертуара в театре, а также колоссальными ценами на некоторые постановки, не позволяющие среднестатистическому горожанину попасть на спектакль.