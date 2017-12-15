Тула, 15 декабря, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Три фестиваля, которые проводятся в Тульской области — международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», театрализованный фестиваль «Толстой Weekend» и новый тульский фестиваль «День пряника» — включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России, по результатам конкурса на звание «Национальное событие года». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 15 декабря.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Театрализованный фестиваль «Толстой Weekend»

Включение проектов в ТОП-200 даст возможность тульским фестивалям получить активную информационную поддержку в рамках проекта Национальный календарь событий: анонсы событий не только публикуются на официальном портале eventsinrussia.com и социальных сетях, но и рассылаются участникам рынка — представителям туристско-информационных центров, турфирм, отелей, а также национальных туристских офисов VisitRussia за рубежом.

«Мы прошли серьезный отбор, и эта победа говорит о том, что наши мероприятия вызывают интерес на федеральном и даже международном уровне. А значит, мы двигаемся в правильном направлении. Ежегодно в Тульской области проводится множество замечательных фестивалей и праздников. Все они связаны с нашей историей, традициями и культурой. Теперь у нас появилась возможность рассказать о них не только в России, но и за рубежом, что поможет привлечь туристов в регион», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Национальный календарь событий EventsInRussia.com — федеральный информационный ресурс о лучших туристических событиях России. Он создан по инициативе Министерства Культуры РФ в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России». Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается ТОП-200 лучших событий года, которые получают статус Национального события. Оценка производится по целому ряду критериев.

Отметим, что в этом году на соискание статуса «Национальное событие года» было подано 1600 заявок из 74 регионов России, а конкурс составил восемь проектов на место в календаре.