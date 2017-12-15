В Госдуме подсчитали, сколько денег потеряли пенсионеры
Москва, 15 декабря, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Все группы пенсионеров в уходящем, 2017 году, потеряли или недополучили средства от государства, на которые имели право. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом в ходе пленарного заседания заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).
«За последний год парламент всё сделал для того, чтобы лишить заслуженной индексации пенсий работающих пенсионеров. С 1 января 2016 года пенсии для работающих пенсионеров уже не индексировались, и за два года каждый работающий пенсионер уже потерял в среднем 50 тыс. рублей», — заявил Гартунг.
Он также напомнил, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам в ближайшем будущем не обсуждается. Большинство депутатов ранее уже отклонили сразу несколько законопроектов под авторством оппозиционных фракций, которые предполагали вернуть ежегодное увеличение выплат работающим пенсионерам на уровень инфляции. Как отмечали в правительстве и профильном комитете, в федеральном бюджете на 2018—2020 годы расходы на такие цели не предусмотрены.
Однако пострадавшими оказались не только работающие пенсионеры, продолжил Гартунг.
«Работающим пенсионерам так и не вернули недоиндексацию за 2016 год. Сельские пенсионеры лишены надбавки за работу и проживание в сельском местности более 30 лет — а это примерно 1 тыс. рублей каждый месяц. А военные пенсионеры, вопреки указу президента, лишены повышения пенсий на 2% выше инфляции», — отметил Гартунг.
Ранее 15 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон, который вводит новые правила индексации страховой пенсии. Теперь индексация станет единой и будет проводиться с начала года — с 1 января. Ранее выплаты индексировать 1 февраля и 1 апреля. Нововведение коснется только выплат неработающим пенсионерам — их пенсии будут увеличены на 3,7% (на 0,5% выше, чем уровень инфляции). Работающие пенсионеры смогут претендовать только на ежегодный пересчет пенсий 1 августа.