Москва, 15 декабря, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Все группы пенсионеров в уходящем, 2017 году, потеряли или недополучили средства от государства, на которые имели право. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом в ходе пленарного заседания заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

«За последний год парламент всё сделал для того, чтобы лишить заслуженной индексации пенсий работающих пенсионеров. С 1 января 2016 года пенсии для работающих пенсионеров уже не индексировались, и за два года каждый работающий пенсионер уже потерял в среднем 50 тыс. рублей», — заявил Гартунг.

Он также напомнил, что возврат индексации пенсий работающим пенсионерам в ближайшем будущем не обсуждается. Большинство депутатов ранее уже отклонили сразу несколько законопроектов под авторством оппозиционных фракций, которые предполагали вернуть ежегодное увеличение выплат работающим пенсионерам на уровень инфляции. Как отмечали в правительстве и профильном комитете, в федеральном бюджете на 2018—2020 годы расходы на такие цели не предусмотрены.

Однако пострадавшими оказались не только работающие пенсионеры, продолжил Гартунг.

«Работающим пенсионерам так и не вернули недоиндексацию за 2016 год. Сельские пенсионеры лишены надбавки за работу и проживание в сельском местности более 30 лет — а это примерно 1 тыс. рублей каждый месяц. А военные пенсионеры, вопреки указу президента, лишены повышения пенсий на 2% выше инфляции», — отметил Гартунг.

Ранее 15 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон, который вводит новые правила индексации страховой пенсии. Теперь индексация станет единой и будет проводиться с начала года — с 1 января. Ранее выплаты индексировать 1 февраля и 1 апреля. Нововведение коснется только выплат неработающим пенсионерам — их пенсии будут увеличены на 3,7% (на 0,5% выше, чем уровень инфляции). Работающие пенсионеры смогут претендовать только на ежегодный пересчет пенсий 1 августа.