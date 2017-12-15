Иркутск, 15 декабря, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Скандал с новоявленным жителем Листвянки (Иркутская область) из братского Китая, который выкупил родовое имение и на его месте в нарушение всех законов строит гостиницу на берегу Байкала, оказался только «вершиной айсберга». Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного сегодня, 15 декабря, ИА «Иркутск онлайн».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

В водоохранной зоне возводится ещё несколько подозрительных объектов, а в некоторых их них уже принимают «гостей» из Поднебесной. Со ссылкой на депутата Госдумы Николая Николаева, иркутские коллеги сообщают, что пока Госрыбцентр и Росприроднадзор подсчитывают размер экологического вреда, причиненного природе этим строительством, местные жители досадуют: Байкал продолжают застраивать.

«Получается странная ситуация. У нас очень жесткое законодательство по Байкалу: по идее, если исходить из норм законов, то здесь должно быть чисто и безлюдно, как тысячу лет назад. Но мы выходим на берег и видим гостиницы, базы отдыха и так далее. У нас с Байкалом получилось две такие параллельные реальности: одна — нормативная, а другая — это то, что есть на самом деле — полный хаос», — иронизирует Николай Николаев.

Ранее депутат направлял обращение в адрес генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить сведения о незаконном строительстве объектов в Листвянке. Написано оно было после обращений жителей поселка, которые указали три адреса, где в нескольких метрах от Байкала под видом индивидуальной жилищной застройки велось строительство нелегальных гостиниц. Проверка управления Росприроднадзора по Иркутской области показала, что на всех указанных участках снят плодородный слой почвы и произведена выемка грунта глубиной 5−6 метров, на двух участках ведется строительство зданий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активно скупать земли и открывать бизнес в Листвянке и Ольхонском районе китайцы начали, когда из-за выгодного курса доллара пошел большой поток туристов КНР на Байкал. Требование о прекращении работ по адресу Горького, 29 собственнику направили местные власти, но гражданин Китая на него никак не реагирует.

Между тем сами жители Листвянки не сомневаются в том, что на берегу Байкала вскоре вырастет ещё один отель, который, как и в прочих случаях, сразу же заполнится шумными гостями из Поднебесной.