Ереван, 15 декабря, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Во время переговоров по карабахскому урегулированию конкретные пункты не обсуждаются. Об этом в интервью телеканалу «Армения» заявил президент Армении Серж Саргсян.

Серж Саргсян

По его словам, в настоящее время процесс продвигается по двум направлениям: по первому направлению стороны пытаются достичь снижения напряжения и внедрения механизмов, способствующих этому, и лишь потом можно будет работа над положениями документа.

«Невозможно одновременно стрелять и вести переговоры, переговоры не терпят выстрелов. В подобных условиях невозможно прийти к соглашению. Выстрелы создают напряженную ситуацию, между тем необходимо каждое слово взвесить, чтоб прийти к соглашению», — отметил глава государства.

Говоря о муссируемой информации о наличии так называемого «плана Лаврова» по карабахскому урегулированию, Саргсян заявил, что каких-либо новых концептуальных предложений на столе переговоров нет.

«Во время своего последнего визита в Армению Лавров не выступал с новыми предложениями по нагорно-карабахскому урегулированию. Министр Лавров уверен, что в рамках Минской группы ОБСЕ этот конфликт можно решить, и предложенные принципы дают такую возможность», — отметил Саргсян.

Он вновь подчеркнул о необходимости соблюдения режима перемирия: «Это охота за людьми должна быть прекращена. Это создаст определенную атмосферу доверия для продолжения переговоров. Когда договоренности не соблюдаются, стороны перестают доверять друг другу».

Говоря о возможности минимизации диверсионных вылазок со стороны противника, Саргсян отметил, что это возможно при имплементации соответствующей техники, которая в настоящее время уже установлена на линии соприкосновения. В качестве доказательства своих слов он привел тот факт, что после имплементации этой техники на линии соприкосновения две-три диверсионные попытки противника удалось успешно пресечь с большими потерями для азербайджанской стороны.

«В результате сегодня подобные попытки противника намного сократились», — отметил Саргсян, заверив, что в будущем будут исключены и другие действия противника.

«Будьте уверены, у нас есть соответствующая программа, которая в ближайшем будущем исключит все посягательства Азербайджана. И я это говорю со всей ответственностью», — резюмировал глава государства.