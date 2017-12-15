Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Куйбышевского районного суда Петербурга, ранее вернувшего прокурору уголовное дело в отношении Владимира Барсукова (Кумарина), а также восьми его подельников. На отмене решения районного суда категорически настаивала прокуратура, фактически упрекнувшая суд в искусственном затягивании начала процесса.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Уголовное дело расследуется в отношении группы лиц, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении ряда преступлений, таких как участие в преступном сообществе (преступной организации) и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также покушение на мошенничество.

Как сообщили 15 декабря в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, после отмены судебного вердикта от 25 октября о возвращении уголовного дела прокурору, дело поступит на новое рассмотрение иным составом Куйбышевского районного суда.

Как отмечало ранее ИА REGNUM, возвращая дело прокурору, в Куйбышевском суде объяснили свое решение тем, что большинство инкриминируемых обвиняемым преступлений совершено на территории Петроградского района Санкт-Петербурга. Однако прокуратура считает, что этот обстоятельство не может являться основанием для возвращения уголовного дела, а может быть разрешено судом иным способом.

Как отмечали СМИ, затягивание с рассмотрением уголовного дела гипотетически может привести к тому, что Барсуков будет освобожден от ответственности за создание преступного сообщества за истечением срока давности, составляющего по этому преступлению 15 лет.

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Напомним, Владимир Барсуков в августе 2016 года был осужден на 23 года лишения свободы по делу о покушении в 2006 году на совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и его охранников. Один из охранников при покушении был убит, а сам бизнесмен — ранен. Ранее, в марте 2012 года, Барсукова приговорили к 15 годам за вымогательство у владельцев торгового комплекса «Елизаровский» в Петербурге.

Напомним, так называемая «тамбовская» группировка действовала на территории Санкт-Петербурга с 1990 по начало 2000-х годов. Название она получила из-за Барсукова и его соратника Валерия Ледовских — уроженцев Тамбовской области.