Чита, 15 декабря, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Забайкальские власти в очередной раз проявили «человеколюбие». Если председатель комитета по бюджетной политике администрации Читы Андрей Кефер радовался пивным пристрастиям горожан, назвав их «благом для бюджета», то депутат парламента Забайкалья, экс-главный врач читинской городской больницы №1 Евгений Бурдинский высказал накануне нескрываемую досаду по поводу убытков от лечения людей без определенного места жительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могила безродного

«Есть незастрахованные граждане, очень часто бомжи, есть в деревнях те, у кого ещё советский паспорт. От этого большие финансовые потери в больницах. Они пролечат таких пациентов, но страховые компании [больницам] ничего не оплачивают», — посетовал Бурдинский, обратившись к присутствовавшей на заседании министру финансов края Марине Кирилловой (его слова цитирует сегодня, 15 декабря, «Чита.Ру»).

По словам парламентария, лечение таких «неидентифицированных, бесхозных» граждан должно оплачиваться за счёт краевого бюджета. Только Читинская городская клиническая больница №1 потеряла 21 миллион рублей на лечении пациентов без документов.

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Впрочем, в других регионах отношение к людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вряд ли складывается по-другому. Общество к своим неблагополучным и нуждающимся в помощи гражданам предпочитают относиться не просто равнодушно, а так, словно со здоровыми и дееспособными его членами ничего подобного просто не может произойти.

Поэтому-то и происходят такие дикие истории, когда безродные, в конечном итоге, оказываются по несколько тел сваленными в одной братской могиле. Митрополит Агафангел (Русская православная церковь) считает такое отношение «позором для живых».