Ярославль, 15 декабря, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев возмутился планами правительства региона потратить около 20 млн рублей на оплату спутникового вещания для правительственного телеканала «Первый Ярославский» из бюджета области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обсуждение возникло при принятии бюджета региона на 2018 год.

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«В бюджете нет денег на новые школы, на первоочередные социальные нужды, но 20 млн рублей выбрасываются на пиар — на вещание телеканала через спутник», — сказал депутат от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин сказал в ответ, что расширить зону вещания канала попросили жители отдаленных районов области.

«У нас есть районы, где люди не видят местных новостей. Они видят новости Вологодской, Тверской, Костромской областей, но не знают, что делает ярославская власть, какие законы принимает в том числе Ярославская областная дума. Были обращения жителей об этом, решение принято на основании этих обращений», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин.

В ответ возмутились уже представители других фракций.

«Депутатов оппозиции не пускают на этот телеканал. Там идет навязывание только одной точки зрения», — сказал депутат от «Справедливой России» Андрей Ершов.

Между тем, как полагают эксперты ИА REGNUM, затраты на спутниковое вещание регионального канала трудно оправдать заботой о жителях отдаленных деревень. Увидеть «Первый Ярославский» через спутник смогут только абоненты оператора («Триколор-ТВ»). То есть либо правительство купит всем жителям дальних деревень спутниковые комплекты «Триколора», либо гарантии, что деньги потрачены не впустую, дать никто не сможет.

Корреспондент ИА REGNUM решил выяснить, действительно ли ярославские новости недоступны жителям отдаленных районов. Как выяснилось, практически вся территория области сегодня охвачена вещанием телеканалов «Россия» и «Россия-24», на котором выходят региональные блоки новостей. Эти каналы входят в число обязательных и бесплатных по указу президента.

«В настоящее время зона охвата телеканалов «Россия» и «Россия-24», на которых выходит программа «Вести-Ярославль», составляет практически 100% территории области в рамках государственного цифрового телевидения, так называемого первого мультиплекса. Ярославские новости могут увидеть все жители региона. Современные телевизоры принимают сигнал без специальных устройств, более старые — при помощи приставки и дециметровой антенны. Кроме того, продолжается и традиционное аналоговое вещание», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора, начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Ярославия» Ольга Зубкова.

Несмотря на возражения оппозиции, в рамках бюджета 2018 года затраты на спутниковое вещание телеканала «Первый Ярославский» были приняты.