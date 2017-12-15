Ярославль, 15 декабря, 2017, 12:20 — ИА Регнум. 15 декабря на заседании Ярославской областной думы некоторые депутаты упрекнули региональное правительство в слишком больших тратах на выставки и форумы, причем отдача от них пока не очевидна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

В частности, депутат Михаил Парамонов отметил, что и на заседании профильных комитетов, и на самой думе бюджет называется «очень напряженным», по многим внесенным предложениям народные избранники получают отказ, так как на них нет средств. И в то же время на поездку в Петербург на экономический форум предусмотрены 9 млн рублей. «Не перегиб ли это?» — спросил депутат.

«Это основной инвестиционный форум, который происходит в России. Мы посмотрели, действительно, есть эффект от нашего участия на этих форумах. На сегодняшний день он колоссальный, вы видите, какие решения на них принимаются, мы приглашаем много инвесторов, появляются новые производства. Мы считаем, что 9 млн — это не такая большая сумма для того, чтобы привлечь новых инвесторов в Ярославскую область, для того, чтобы развивать нашу экономику. Вы прекрасно понимаете: если мы не будем себя презентовать, если мы не будем людей сюда приглашать — никогда у нас ничего не появится нового. Если вы считаете, что этого не надо делать — ну давайте это обсудим. Бесплатно на форуме участвовать невозможно, только на возмездной основе», — пояснил директор регионального департамента финансов Илья Баланин.

«Я все понимаю, но 9 млн — это, по моему, перебор» — не согласился Михаил Парамонов.

На это представитель правительства парировал, что это только часть расходов, вторую будут предоставлять промышленные предприятия.

«Мы с ними консультировались, они считают, что это необходимо делать — представлять нашу область на таких международных мероприятиях», — отметил он.

Депутат Андрей Потапов и вовсе назвал траты регионального правительства на выставки и форумами «чудовищными»:

"Обсуждается вопрос, что 9 млн — это не такая уж большая сумма, при этом отклоняются наши просьбы добавить молодежи 2−3 млн для того, чтобы они могли работать в летнее время. Нам говорят, что это огромные деньги. Коллеги, мы здесь работаем на перспективу, на нашу молодежь, или мы ездим по форумам, от которых пока мы никакого результата не увидели? Ну отчитайтесь тогда перед нами для того, чтобы мы видели, какие плюсы есть от этих форумов. Это чудовищно, когда у нас 9 млн на форум — это немного, а 3 млн для того, чтобы наша молодежь работала и не болталась про улицам — это много. Это чудовищно, даже на слух это невозможно воспринимать», — сказал Андрей Потапов.

Напомним, Ярославская область потратила на выставочно-конгрессные и презентационные мероприятиях правительства области и органов исполнительной власти Ярославской области в 2017 году более 214 млн рублей.