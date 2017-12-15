Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Петербургские депутаты, на фоне обострения отношений с исполнительной властью, предлагают принять региональный закон о парламентском расследовании. Комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга одобрил проект, подготовленный вице-спикером ЗакСа, единороссом Сергеем Соловьевым и его однопартийцем Денисом Четырбоком, сообщает 15 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Угрозы принять закон ради большего контроля за исполнительной властью прозвучали с трибуны Мариинского дворца, когда единороссы в очередной раз пожаловались губернатору Георгию Полтавченко на нового главу Центрального района Андрея Хлуткова, который, по мнению депутатов, борется с региональным отделением «ЕР» за влияние на местные муниципалитеты.

Уже спустя несколько недель законопроект рассмотрели на комитете по законодательству. Документ должен наделить городской парламент правом проводить расследования в отношении городских чиновников и должностных лиц муниципалитетов, если им переданы отдельные государственные полномочия.

«С принятием закона о парламентском расследовании мы явно затянули, ведь уже с 2005 года такая инициатива была принята Госдумой и появилась во многих субъектах России», — отметил Денис Четырбок.

Действительно, и в текущем, и в прошлом созывах оппозиционеры неоднократно призывали коллег по «Единой России» заняться парламентскими расследованиями в отношении чиновников Смольного и других должностных лиц, в последний раз это касалось ареста депутата «Партии роста» Максима Резника.

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Теперь, когда борьба с Андреем Хлутковым через депутатские запросы не увенчалась успехом, единороссы в парламенте решили, наконец, «раскрыть контрольные функции Законодательного Собрания».

«Ведь зачастую на практике проблемы и сложности возникают не из-за качества самих законов, а из-за их ненадлежащего исполнения. Принятие законопроекта позволит Заксобранию как органу, наделенному контрольными функциями, оперативно реагировать на нарушения прав жителей, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением законов. Уверен, что представленный проект будет поддержан депутатами всех фракций», — заявил Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, парламентское расследование будет проводиться специально создаваемой парламентской комиссией Заксобрания, то есть, она будет формироваться для рассмотрения конкретного случая. Комиссия для проведения парламентского расследования сможет использовать такие формы работы как заседания, слушания, направление запросов в органы госвласти, а также сбор информации в госорганах.

По итогам расследования депутаты смогут выдвинуть предложения об обращении в правоохранительные органы, отстранении чиновников от должности, выражении им недоверия или наложении на них взыскания. На заседании комитета по законодательству проект был поддержан единогласно.

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