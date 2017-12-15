Калуга, 15 декабря, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Размер оплаты за проезд по платному участку трассы М-3 «Украина» со 124-го по 150-й километр не изменится, сообщили 15 декабря в пресс-службе «Автодора».

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"Для автомобилистов, которые используют участок дороги со 124-й по 150-й километры, и оплачивают проезд на пункте взимания платы (ПВП) на 136-ом километре, размер платы не изменится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделано в интересах жителей Калуги и Калужской области, которые пользуются высокоскоростной автомагистралью и делают съезд на 149-ом километре на региональную дорогу Р-132, соединяющую М-3 с Калугой.

Кроме того, после масштабной реконструкции в декабре будет запущена вторая очередь автомагистрали со 173-го по 194-й километр. Новый 20-и километровый отрезок платного участка включен в состав участка км 150−194 с оплатой проезда на ПВП на 168-м километре.

«С учетом увеличения километража участка увеличивается размер платы за проезд со 150-го по 194-й километр. Для легковых автомобилей он составит 80 руб. в дневное время. Стоимость проезда также зависит от типа транспортного средства и времени суток», — отметили в пресс-службе.

Напомним, платный участок дороги М-3 «Украина» имеет несколько альтернативных маршрутов, множество съездов и развязок, позволяющих выехать на бесплатные дороги.

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