Вашингтон, 15 декабря, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В конкурсе на самое смешное фото дикой природы 2017 года победил венгерский фотограф Тибор Керц. Об этом сообщается на сайте премии Comedy Wildlife Photography Awards.

Comedywildlifephoto.com

Жюри определило фотографию Керца как самое смешное фото года. На ней запечатлены три совы, одна из которых пытается не упасть с ветки.

Также были определены лучшие снимки в номинациях «на земле», «под водой» и «в воздухе».

Премия Comedy Wildlife Photography Awards является ежегодной. Жюри определяет лучшие снимки среди работ, полученных со всего мира.

В 2017 году жюри выбирало лучшие снимки из 3,5 тысячи работ из 86 стран.