Москва, 15 декабря, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Банк России снизил ключевую ставку на 0,50 б.п. до 7,75% годовых. Решение о снижении принято сегодня, 15 декабря, на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение Советом директоров ЦБ РФ принято исходя из того, что продолжается снижение годовых темпов прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары, которые составили 2,7% в ноябре.

«Годовая инфляция находится ниже 3% в основном под влиянием временных факторов. По оценке, на 11 декабря 2017 года она составила 2,5%», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, по оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7—2,2%.

При этом, как отмечает регулятор, вклад курсовой динамики в замедление годовой инфляции уменьшается и будет исчерпан в I квартале 2018 года.

По мнению экспертов, ключевая ставка Центробанка России должна быть снижена до 4—6%.

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Напомним, Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых в ночь на 16 декабря 2014 года. Это решение было принято для того, чтобы ограничить негативные эффекты от ослабления курса рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2015 года регулятор понизил ставку с 17% до 15%, а затем с марта 2015 года по сентябрь 2016 года она постепенно снижалась с 15% до 10%. Полгода ключевая ставка оставалась на уровне 10%. С начала 2017 года регулятор опустил её на 3%.

В конце ноября 2017 года глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка в ближайшие два года опустится до 6—7%

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