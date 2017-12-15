Ярославль, 15 декабря, 2017, 11:20 — ИА Регнум. 15 декабря на заседании Ярославской областной думы депутат Александр Воробьев попросил представителей правительства доложить о ситуации, сложившейся со счетами ТСЖ и ЖСК, «зависших» в проблемном банке «ВВБ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Ярославле банк ВВБ может обрушить расчеты жителей с поставщиками ресурсов

Как выяснилось, в правительстве Ярославской области до сих пор не могут осознать масштабы бедствия:

«Мы только пытаемся осознать масштабы бедствия, которое возникло. По предварительной информации, в банке «ВВБ» находились счета около тысячи ЖСК и ТСЖ, сами понимаете, цифра огромная. Никто из них не предоставлял нам информацию о том, в каких банках они обслуживаются, какие у них средства на счетах, какие оплаты они проводят. Эта деятельность нами никак не контролируется», — пояснил заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко.

По его словам, на сегодняшний день подготовлен запрос в налоговую инспекцию:

«Для того, чтобы хотя бы их силами в ручном режиме мы могли вычислить те организации, которые имеют счета в этом банке и обслуживали как раз расчеты населения и потом делали соответствующие платежи. Мы пытаемся только оцифровать эту картину, понять объем бедствия, и потом уже будем принимать меры, если потребуется. В банке введено внешнее управление со стороны Центробанка, соответственно, если он сам не предпримет никаких мер и не сможет навести там порядок, тогда будем подключаться мы», — сказал Виталий Ткаченко.

К следующему заседанию областной думы представители правительства обещали подготовить более подробную информацию по этому вопросу.

Что интересно, ТСЖ и ЖСК Дзержинского района еще два дня назад сами подготовили обращение к губернатору Ярославской области, где указали все свои данные. Думается, что и в других районах люди готовы объединиться и своими силами подготовить для правительства список пострадавших ТСЖ и ЖСК. Зачем нужно искать с помощью налоговой инспекции граждан, которые от отчаяния сами стучат во все двери — не совсем понятно.