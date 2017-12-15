Москва, 15 декабря, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Если бы в России выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за альтернативных кандидатов в общей сложности готовы были бы проголосовать 25% потенциальных избирателей. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

При этом 22% опрошенных охарактеризовали свои политические взгляды, назвав себя коммунистами. В основном это представители старшего поколения.

Еще 21% граждан отнесли себя к группе патриотов. Доля таких ответов выше среди жителей малых городов и жителей России в возрасте 35—44 лет.

Пятая часть альтернативного электората (20%) назвали себя демократами. Чаще такой ответ дают молодые люди 18—34 лет (более 30%).

12% участников опрос отнесли себя к либералам. Склонны так считать, российские граждане в возрасте 35—44 лет.

Гораздо меньший процент альтернативного электората причислил себя к государственниками (3%), консерваторам, социалистам, националистам (по 2%) и анархистам (1%).

40% граждан заявили о своей общей аполитичности, 7% затруднились ответить.

Стоит отметить, что в ходе опроса 90% представителей альтернативного электората уверенно заявили о готовности пойти на избирательные участки в марте 2018 года.

6% респондентов сказали, что не планируют голосовать, а 4% затруднились ответить.

Опрос проведен в ноябре 2017 года. В опросе приняли участие 2400 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городов и в сельской местности во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. На большой пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Напомним, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года.

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