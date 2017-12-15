Для калининградских сельских школьников запустили «Мобильный кванториум»
Калининград, 15 декабря, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Калининградской области начали работу мобильные лаборатории детского технопарка «Кванториум». Первым участником проекта стала школа поселка Мельниково, где учатся около 200 детей.
«Главная цель работы «Мобильного кванториума» — расширить кругозор наших школьников, привить им новые навыки и компетенции. Уверена, что многие участники таких занятий захотят проявить себя в науке и техническом творчестве», — сказала замдиректора детского технопарка Татьяна Петрова.
Самой оживленной стала мобильная лаборатория робоквантума: собранные за несколько минут роботы боролись в скорости и правильности выполнения упражнений.
«Сегодня мы видели, как у детей загорелись глаза, появился интерес к учебе. Это самый главный признак того, что проект будет успешным», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
По словам руководителя ведомства, с февраля 2018 года по Калининградской области будет курсировать «Мобильный кванториум» — большой трейлер с девятью лабораториями по приоритетным направлениям технического творчества.
Маршруты будут прорабатываться с каждым муниципальным образованием региона для большего охвата детей дополнительным образованием.
В региональном министерстве образования корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что усовершенствование системы дополнительного образования позволит к 2020 году охватить более 75% детей Калининградской области.