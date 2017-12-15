Калининград, 15 декабря, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В Калининградской области начали работу мобильные лаборатории детского технопарка «Кванториум». Первым участником проекта стала школа поселка Мельниково, где учатся около 200 детей.

Gov39.ru Калининградские школьники готовятся запустить квадрокоптер

«Главная цель работы «Мобильного кванториума» — расширить кругозор наших школьников, привить им новые навыки и компетенции. Уверена, что многие участники таких занятий захотят проявить себя в науке и техническом творчестве», — сказала замдиректора детского технопарка Татьяна Петрова.

Самой оживленной стала мобильная лаборатория робоквантума: собранные за несколько минут роботы боролись в скорости и правильности выполнения упражнений.

«Сегодня мы видели, как у детей загорелись глаза, появился интерес к учебе. Это самый главный признак того, что проект будет успешным», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

По словам руководителя ведомства, с февраля 2018 года по Калининградской области будет курсировать «Мобильный кванториум» — большой трейлер с девятью лабораториями по приоритетным направлениям технического творчества.

Маршруты будут прорабатываться с каждым муниципальным образованием региона для большего охвата детей дополнительным образованием.

В региональном министерстве образования корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что усовершенствование системы дополнительного образования позволит к 2020 году охватить более 75% детей Калининградской области.