Ярославль, 15 декабря, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Ярославской школе № 33 оплатил ремонт крыши ее бывший выпускник, английский миллиардер Леонид Блаватник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Леонид Блаватник окончил ярославскую школу с золотой медалью в 1970-х годах. Затем эмигрировал и занялся предпринимательской деятельностью.

City-yaroslavl.ru Директор школы № 33 на отремонтированной крыше

По итогам 2014 года The Sunday Times оценила состояние Леонида Блаватника в 13,17 млрд фунтов. При этом о благотворительной деятельности бизнесмена в Ярославле ранее не было известно. Содействие в этом оказал ярославский предприниматель, председатель Ярославской городской еврейской религиозной организации «Огни Ицхака» Михаил Володарский.

«В городе порядка 300 учреждений образования. Все они требуют постоянного присмотра и внимания. К нам обратился меценат с предложением помочь школе, мы с радостью его приняли. Был составлен перечень работ, ремонт начали с капитального ремонта кровли», — сказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.

Меценат профинансировал практически полную замену крыши на сумму более 13 миллионов рублей. Сейчас совместно с родительским комитетом, руководством школы, департаментом образования и мэрией города Ярославля разрабатывается проект дальнейшей реконструкции школы, которую также планирует оплатить Леонид Блаватник.

Школа № 33 считается одной из лучших школ города.