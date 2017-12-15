Москва, 15 декабря, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме прекратить законотворческую деятельность в связи с назначением Совфедом выборов президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Совет Федерации России назначил выборы главы государства на 18 марта 2018 года. Соответствующее постановление будет опубликовано в понедельник, 18 декабря.

«Надо прекратить законотворческую деятельность до 18 марта 2018 года, потому что новый президент, возможно, будет не согласен с деятельностью Думы, чтобы конфликт не порождать, давайте все прекратим и начнем все делать уже с 19 марта. Зачем лишний конфликт порождать», — предложил Жириновский.