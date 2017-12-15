Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Журналисты сахалинских и камчатских агентств на прошедшей пресс-конференции главы государства не смогли задать актуальные для своих регионов вопросы. Руководители промысловых предприятий, видимо, не догадались «переодевшись» в журналистов, проникнуть на пресс-конференцию. И вопросы, которые сегодня волнуют дальневосточных рыбаков, остались незаданными. Но от того — не потеряли актуальности. Сегодня рыбаки Сахалина и Камчатки пишут обращения к Владимиру Путину с просьбой не допустить возвращения аукционов по продаже квот на вылов краба, а также против ревизии базовых принципов закона о рыболовстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Сахалин: крабы

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Чья возьмёт?

Сахалинские и камчатские рыбаки возмущены некой анонимной инициативой (авторы её не известны), которая, тем не менее, усиленно, вопреки протестам дальневосточных рыбаков и региональных властей, поддерживается федеральным Минсельхозом. Инициатива заключается в возобновлении открытых аукционов на распределение квот на вылов краба.

Против, помимо рыбаков, выступают власти Камчатки и Сахалина, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Ранее, в ходе встречи на Сахалине, представители рыбопромышленных кругов обратились к полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой поддержать сохранение исторических базовых принципов в отрасли. Обращение к Трутневу не случайно: именно полпред заявил в 2016 году о необходимости включить крабов в список водных биоресрусов, по которым выделяются инвестиционные квоты.

Что произойдет, если победят сторонники открытых аукционов распределения квот на вылов краба? Тогда компаниям придется направить все собственные, а также немалые кредитные средства на возврат потерянного права на добычу краба. А потом им придется не один год возвращать долги. По мнению многих представителей промыслового бизнеса, это попросту уничтожит отрасль.

Под инвестквоты или, как их еще называют «квоты под киль», планируется и уже строится немало новых судов на наших, дальневосточных, заводах. Если победит идея Минсельхоза — судостроители также пострадают.

Однако у Минсельхоза — свои резоны: ведомство упирает на сверх-высокую рентабельность крабового бизнеса: при суточных затратах в $15 — $20 тыс судно производит продукцию на сумму от $50 до $300 тыс. Чиновники считают, что отрасль погрязла в браконьерстве и непрозрачности, а справедливой отдачи от нее государство не видит. Потому Минсельхоз и предлагает выкуп квот на аукционе на десятилетний период с отчислениями в федеральный бюджет.

Рыбаки-дальневосточники и судостроители парируют, что нововведение произведет разрушительный эффект в отрасли.

«Минсельхоз хочет вернуть хаос лихих 90-х?»

«Мы говорим про базовый подход при распределении квот. Это сохранение права за пользователями ВБР уйти в следующий период как минимум с прежними объемами. Ведь предприниматель в этот период создавал мощности, покупал пароходы, инвестировал. Предприятия работали на определенных объектах, у них уже все сложилось и это надо сохранить. А теперь предлагается снова вернуться к хаосу, который мы уже пережили в лихие 90-е?! О какой стабильности и развитии отрасли можно говорить?», — сказал председатель Союза рыбопромышленников Камчатки Сергей Тимошенко в интервьюИА Камчатка — Информ.

Аналогичные резоны у сахалинских рыбаков.

Сегодня на Сахалине и Курилах работают порядка 10 компаний, имеющих квоту на вылов краба. Это такие предприятия, как ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс». Эти предприятия добывают порядка 20 тыс. тонн краба. А также — ежегодно направляют в казну не менее 500 млн рублей налоговых отчислений. В компаниях работают более 2 тысяч человек, которые имеют возможность достойно содержать свои семьи.

При помощи этих компаний проводится финансовое оздоровление рыбокомбината «Островной», в который уже вложено более 7 млрд рублей.

Если весь этот бизнес рухнет, то, учитывая прочие проблемы такого сложного региона, как Сахалин и Курилы, ситуация возникнет катастрофическая.

Обращение сахалинских рыбопромышленников уже рассмотрели и поддержали депутаты Сахалинской Областной думы. Региональные парламентарии направили в Минсельхоз РФ письмо. К ситуации планируется подключить представителей Сахалинской области в Москве, депутата ГД РФ от региона Георгия Карлова и члена Совфеда Юрия Архарова.

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Для дальневосточных регионов, также, как и для Мурманска, актуальны одинаковые проблемы. Как и на Северо-Западе, большинство рыбопродукции направляется за границу, в страны АТР. И это ведет к удорожанию рыбы и морепродуктов для дальневосточников. Также, как и в Мурманске, у дальневосточных рыбаков все те же беды: административные барьеры. За границей все процедуры — от таможни до структур, определяющих безопасность продукции — проходят быстро. У наших контролирующих органов есть план и установка: «рыбак всегда виновен».

Как и для мурманчан, для дальневосточных рыбаков также актуален вопрос, который задал «притворившийся» от безнадеги журналистом директор мурманского рыбоперерабатывающего предприятия Михаил Зуб:

«Почему рыбаки в родном порту чувствуют себя преступниками, а в чужом — как дома?».

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Как сообщало ИА REGNUM, на большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря 2017 года, к главе государства обратился под видом журналиста директор Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб. Предприниматель поставил вопрос о непростом положении рыбохозяйственного комплекса России, которое осложняется еще сильней последними нововведениями в законодательстве, касающимися квотирования рыбодобычи и регулирования рыбопереработки.

Несмотря на «хитрость» предпринимателя, Владимир Путин разделил его озабоченность положением отрасли:

«Если мы не создадим условий для рыбопереработки, тогда все это будет уходить за границу, там будут создаваться рабочие места, добавленная стоимость, и цена на рыбу у нас будет оставаться такой же высокой, как сейчас», — сказал президент.