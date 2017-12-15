Ярославль, 15 декабря, 2017, 10:36 — ИА Регнум. 15 декабря на общегородском совещании в мэрии Ярославля глава города Владимир Слепцов заявил, что выходные у городских служб, коммунальщиков и ответственных чиновников отменяются до тех пор, пока тротуары не будут очищены ото льда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook Пока что многие тротуары выглядят как настоящий каток

«Такая погода, которая стоит сейчас, позволяет выпасть осадкам, которые в дальнейшем тают. При перепаде температур получается мощный гололед. Чтобы за выходные дни в городе гололеда вообще не было! Я вам ставлю эту стратегическую задачу. В понедельник мы разбираем, кто не понял, кто не выполнил свою функциональную обязанность», — обратился к подчиненным мэр.

Владимир Слепцов еще раз повторил — гололеда в городе быть не должно и отметил, что до тех пор, пока эта задача не будет решена, отдыха не предвидится.

«Выходные будут тогда, тогда когда тротуары станут чистыми. Сейчас люди начнут готовиться к праздникам, пойдут в магазины, на рынки, в театры, цирк, много мероприятий проходит, все начинают ходить, двигаться. Очень большой трафик в городе будет, в том числе очень много гостей приезжает. Все тротуары должны быть в идеальном состоянии. Там, где не получается лед отколоть, не нужно ломами бить и ломать плитку. Нужно посыпать гранитной крошкой, реагентом, солью», — сказал Владимир Слепцов.

Он потребовал, чтобы главы районов и представители ДГХ проехали сами и проверили, как обстоит ситуация с очисткой тротуаров. По словам мэра, их нужно посыпать так, чтобы лед действительно таял и гололедицы не было.