Лондон, 15 декабря, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Стюарт Питч заявил, что страны НАТО обеспокоены уязвимостью морских кабелей. По его мнению, задачам, связанным с защитой этих средств коммуникации, необходимо отдать главный приоритет, сообщает 15 декабря BBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«В ответ на угрозу, которую представляет модернизация сил российского флота, мы вместе с нашими атлантическими союзниками придаем приоритет задачам, связанным с защитой морских линий связи», — заявил генерал.

Питч пояснил, что повреждение подводных линий коммуникации может повлечь немедленный и катастрофический удар по экономикам стран НАТО.

Генерал также выразил обеспокоенность тем, что Россия, помимо модернизации сил ВМФ, продолжает наращивать силы по другим направлениям. Так, Питч встревожен успехами, которые РФ достигла в информационном поле.

Силам НАТО, считает британский генерал, необходимо трезво относиться к формирующейся угрозе и пропорционально модернизировать собственные силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия по-прежнему остается в числе главных угроз. РФ, по его мнению, не пренебрегает принципом «разделяй и властвуй», прикладывая всё новые усилия для того, чтобы посеять раздор в американском обществе.

Макмастер отметил, что Россия чрезвычайно успешно действует в информационном поле западных стран.