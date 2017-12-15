Ярославль, 15 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Пост директора департамента организации строительства мэрии Ярославля покинула Светлана Жилкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города.

Мэрия Ярославля

Жилкина была назначена 3 апреля 2017 года. Ранее она возглавляла МУП «Ярославльзаказчик», ГКУ ЯО «Единая служба заказчика», департамент строительства Ярославской области. Причины отставки не сообщаются.

Как говорят источники ИА REGNUM, речь может идти о реорганизации департамента. Интересно, что на сайте мэрии города раздел, посвященный этому подразделению, в данный момент пуст.

Источники ИА REGNUM сообщают и об отставке первого заместителя мэра города Сергея Тарасова. Однако сам он эту информацию опроверг.

«В данный момент я нахожусь на больничном. Возможно, кто-то меня «потерял». Увольняться я не собираюсь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

По словам пресс-секретаря мэра Ярославля Оксаны Камбович, Светлана Жилкина уволилась по собственному желанию 12 декабря.

«Пока должность директора департамента организации строительства вакантна. Информации о возможном изменении места работы первого заместителя мэра у меня нет», — сказала Оксана Камбович.