Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 10:07 — ИА Регнум. На Большеохтинском мосту через большую Неву в Санкт-Петербурге утром 15 декабря запустили на постоянной основе реверсивное движение автотранспорта, сообщает ИА REGNUM. Как ожидается, эта мера поможет улучшить тяжелую ситуацию вокруг переправы, когда утром большое количество транспорта скапливается на правом берегу Невы, чтобы проехать по мосту в центр, а вечером пробка возникает уже на левом берегу, по направлению к Красногвардейскому району.

Mostotrest-spb.ru Большеохтинский мост (фото «Мостотреста")

Новая схема дорожного движения с использованием полосы реверсивного движения заработала в пятницу, в шесть утра. Это уже привело к тому, что традиционная утренняя пробка на Большеохтинском мосту исчезла, хотя на подъездах к нему с правого берега по-прежнему движение затруднено.

Согласно сервису «Яндекса», по состоянию на 10:00 мост фактически свободен в обоих направлениях, автомобили движутся по нему со средней скоростью 35 км/ч, что для Петербурга является отличным показателем. На правом берегу Невы, при подъезде к мосту, затор сохраняется, однако автомобили все-таки не стоят, а движутся со скоростью 5−10 км/ч.

Чтобы организовать новую схему, мост разделили на пять полос движения. Центральная полоса предназначена для реверсивного движения и выделена специальной разметкой 1.9 и светоотражающими элементами. В начале и на всем протяжении полосы установлены трехсекционные реверсивные светофоры и дорожные знаки 5.8, 5.9 («Реверсивное движение» и «Конец реверсивного движения), пояснили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Переключение светофоров обеспечивает движение по реверсивной полосе от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы (из периферии в центр) с 6:00 до 15:00 (до 14:00 по пятницам, до 16.00 субботам и воскресеньям).

С 15:00 (с 14:00 по пятницам, с 16:00 субботам и воскресеньям) до 24:00 по реверсивной полосе машины должны двигаться от Тульской улицы к Красногвардейской площади (из центра к периферии). С полуночи до шести часов утра движение по реверсивной полосе запрещено.

Новая схеме движения согласована с УГИБДД, а также с комитетом по охране памятников (КГИОП), поскольку мост является частью архитектурного наследия Петербурга.

Как отмечают в КРТИ, реверсивное движение, широко распространенное за рубежом, получает развитие и в России. В частности, реверсивные полосы есть в Москве, Самаре, Перми и других городах. Реверсивная полоса создана на Борском мосту в Нижнем Новгороде: движение по ней запускается в периоды большой загруженности моста и подъездов к нему.

«В Санкт-Петербурге Большеохтинский мост станет первым участком улично-дорожной сети, на котором будет организовано реверсивное движение на постоянной основе», — подчеркивают городские власти.