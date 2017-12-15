Вашингтон, 15 декабря, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выражал намерение продать конфискованную у России дипломатическую собственность, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Великое ограбление поезда. 1903

По их словам, с таким заявлением Трамп, активно занимавшийся недвижимостью в прошлом, выступил летом 2017 года во время встречи с главой своего дипломатического ведомства Рексом Тиллерсоном. Тогда Трамп выразил нежелание возвращать недвижимость российским дипломатам.

«Я сказал Рексу [Тиллерсону], что мы не вернем недвижимость русским», — передают слова президента-республиканца неназванные источники.

Согласно их данным, Трамп высоко оценил данные объекты недвижимости и вслух поинтересовался об их стоимости.

«Может, нам их продать и оставить деньги?» — отметил якобы Трамп, у которого профессиональный глаз на объекты недвижимости.

Напомним, в конце 2016 года бывший президент США Барак Обама в ответ на якобы имевшее место вмешательство России в выборы главы Белого дома постановил отнять у российских дипломатов так называемые дачи, расположенные в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. По словам глава МИД России Сергея Лаврова, конфискация собственности носила характер «грабежа средь бела дня».