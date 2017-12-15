Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

09:40 15 декабря в Замоскворецком суде Москвы прошло оглашение приговора экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По данным следствия, экс-министр требовал взятку за положительное решение по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти». Прокуроры потребовали для экс-министра 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также выплаты штрафа в размере 500 млн рублей (пятикратный размер взятки), лишения бывшего министра всех должностей и наград и запрета на госслужбу после освобождения министра из заключения. В то же время сторона защиты, как и сам обвиняемый, настаивает на оправдательном вердикте. [[[picture7]]]

10:08 На оглашение приговора набежало столько народу, что отдельный зал для трансляции выделили.

10:08 Толпа у входа в суд была беспрецедентная. Одному журналисту даже камеру разбили.

10:09 Говорят, что в зал прибыла адвокат Бурковская, которая пропустила два предыдущих заседания по болезни. Ее коллега Квеидзе тоже на месте.

10:10 Сам Улюкаев уже прибыл в зал суда.

10:11 А журналисты пока ждут, когда включат вещание — это произойдет только после начала судебного заседания.

10:12 Ещё рассказывают, что кто-то из граждан решил поддержать Улюкаева, передав через адвоката Квеидзе белые розы.

10:16 Вокруг здания суда — обилие сотрудников правоохранительных органов. Меры безопасности усилены.

10:20 Алексей Улюкаев приехал с сумкой, в которой, судя по всему, — его тюремные вещи. «Чтобы два раза не возвращаться» — иронизирует кто-то.

10:24 В зале трансляции какая-то женщина, одетая под прихожанку, стоит. И говорит, что у Улюкаева второе рождение свершилось, прозрел человек. Сложно понять, ирония или всерьёз. Молится за Улюкаева, страстно просит журналистов написать о его втором рождении и новом счастье.

10:25 В зале трансляции все места уже заняты. Ажиотаж нешуточный. Более ста журналистов работает сегодня в Замоскворецком суде.

10:28 [[[picture9]]] Улюкаев особо напряжённым не выглядит, раскованный. О чём-то беседует с адвокатами.

10:29 Пока заседание не началось, часть журналистов пытается расспрашивать Улюкаева. Интересовались мнением экс-министра о вчерашней пресс-конференции Путина, но ответа вроде бы не получили.

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10:46 Так заинтересовавшая журналистов женщина представилась послушницей из Свято-Алексиевского женского монастыря. Говорит, в монастыре молятся за Улюкаева.

10:46 «Мы очень рады, что Алексей Валентинович многое переосмыслил. Хотел служить народу, а получилось… И вот нашёл момент прозрения. Будем за него молиться, и Бог останется с ним, куда он ни попадёт», — рассказала она. «Люди, которые попадают в такие высокие круги, там круговая порука. Хочешь не хочешь — будешь делать», — пояснила женщина.

10:47 Улюкаев достаточно активно общается с журналистами. Обсуждают и растолковывают детали уголовного дела вместе с Бурковской. Подшучивает о чём-то, про «жить долго и счастливо». [[[picture11]]]

10:49 Бурковская, похоже, пытается одёргивать Улюкаева, чтоб он поменьше разговаривал с журналистами. Но всё равно о чём-то беседуют.

10:54 В этот раз снимающих журналистов долго не выгоняют, в отличие от стандартной процедуры. У них есть шанс пообщаться с подсудимым. А вот пишущим приходится довольствоваться трансляцией.

11:05 Улюкаев заявил журналистам, что не собирается становиться оппозиционным политиком. «Буду, как кошка, которая гуляет сама по себе».

11:05 Прошёл целый час. Уже журналисты и Улюкаев устали разговаривать, все занимаются своими делами.

11:09 Так долго судья ещё не задерживалась, кажется. Хотя было один раз почти на час.

11:13 Улюкаев попросил приставов вывести его в коридор — подышать у окна. Конечно, ему ожидание дается труднее, чем остальным.

11:20 Улюкаев уже вернулся обратно. И опять всё по-прежнему. Устав от ожидания, треть журналистов уже разошлась пить кофе. Есть ли в зале заседаний прокуроры — из зала трансляций не видно, к сожалению.

11:27 Какое-то движение началось. Пресс-секретарь суда всех журналистов собрала в кучку. «Никаких разговоров, шуточек и так далее», — инструктирует.

11:28 Некоторых журналистов оставили в зале, включая снимающих. Но снимать запретили, и там они будут, похоже, стоять, а не сидеть, как их коллеги.

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11:30 Видимо, сейчас всё наконец-то начнется. «Тишина в зале, фотографы — шаг назад». Сегодня всё особенно строго.

11:34 И вот всех отчитали, все стоят смирно, но ничего не происходит. В зале тишина, только слышно, как кто-то кашляет.

11:34 В зале стоят именно все. Прокуроры, адвокаты, подсудимый.

11:35 И вот, спустя полтора часа, — наконец-то старт. Судья начала оглашение приговора.

11:36 Все замерли в ожидании, но судья пока зачитывает обвинительную часть.

11:38 Виновен.

11:40 Судья перечисляет полномочия, какие были у главы МЭР, могущие повлиять на ход выработки решений.

11:40 Пока что суд констатировал, что Улюкаев получил взятку в особо крупном размере.

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11:45 Судья Семёнова продолжает перечислять функции МЭР в приватизационном процессе: определение условий приватизации, определение имущества, подлежащего приватизации и так далее.

11:45 Судья рассказывает хронологию действий Улюкаева в ходе выработки решения о приватизации госпакета акций ПАО «Башнефть».

11:48 Упоминает доклад Тарасенко, который было поручено составить по приказу Улюкаева.

11:49 «Министр Улюкаев нёс персональную ответственность за выполнение возложенных функций», — подчеркнула судья.

11:51 Судья постоянно подчёркивает, что Улюкаев совершал действия, входящие в круг его полномочий.

11:52 Судья перечисляет «входящие в служебные полномочия» действия Улюкаева — слушаем всю последовательность докладов и постановлений о приватизации.

11:52 Зачитывает скороговоркой, пытается сэкономить время.

11:54 Теперь перешли к саммиту в Гоа.

11:55 Судья излагает последовательность событий в соответствии с позицией прокуроров. Про поручение Дворковича судья не упомянула, хотя над этим моментом много бились адвокаты.

11:56 Периодически шумы с улицы заглушают голос судьи в зале суда. Слушать нелегко.

11:58 Улюкаев умышленно попытался потребовать взятку, используя «значимость и авторитет своей должности», указала судья.

11:59 Теперь встреча у гаражного бокса. Встретился, уложил сумку в багажник… — описывает судья.

12:00 Кстати, детали о требовании взятки в Гоа судья особо не осветила.

12:01 Перечисляет, как Улюкаев высказывал свою точку зрения в СМИ — известные вещи.

12:02 В ходе телефонного разговора Улюкаев «подтвердил» ранее высказанное намерение получить взятку от Сечина, указала судья.

12:02 Голос у судьи прерывается, першит в горле.

12:03 Судья перечисляет показания самого Улюкаева.

12:04 Теперь про то, как Сечин обратился с заявлением о вымогательстве взятки.

12:06 Про происхождение 2 миллионов, которые использовались в оперативно-розыскном эксперименте, судья не ничего не сказала.

12:06 «Улюкаев прошёл к машине, открыл багажник и уложил сумку», — говорит она.

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12:09 Улюкаев как министр не выступал с идеей признать «Роснефть» ненадлежащим покупателем, следует из текста приговора. Суд сделал вывод о связи между Гоа и встречей 14 ноября — на саммите об этом стороны пришли к договорённости обсудить в Москве приватизацию «Башнефти».

12:11 Последовательно судья зачитывает показания свидетелей. Версию Феоктистова уже прослушали, теперь сотрудник ФСБ Калугин, который участвовал в задержании.

12:15 Чтение приговора продолжается. Слушаем показания главы Росимущества в кратком изложении.

12:23 Прокурор Непорожный внимательно следит за Улюкаевым, который то смотрит на судью, то просто — отстранённо куда-то в сторону.

12:24 Адвокат Гриднев потупил взгляд, Каштанова задумчиво смотрит в сторону окон, а Бурковская сидит в телефоне.

12:25 Улюкаев вычеркнул пункты из доклада, которые показывали плюсы от сделки с «Роснефтью», — между тем зачитывает судья.

12:25 Улюкаев вместо этого в докладе указал, что вопрос требует «дополнительной проработки».

12:25 Уже по третьему кругу проходим обстоятельства «взятия» Улюкаева оперативниками.

12:26 Пошли протоколы с места происшествия.

12:27 Судья упомянула, что бывший глава МЭР сначала думал, что в сумке вино — в соответствии с замечанием в протоколе осмотра.

12:28 Обвинение Улюкаева во взятке строится на показаниях корреспондента Life и обращении Сечина в ФСБ, следует из текста приговора.

12:30 Среди других доказательств — показания Феоктистова, сотрудников МЭР, протоколы осмотра и другие материалы, полученные в ходе оперативного эксперимента.

12:32 Теперь судья пересказывает, что за диски были с аудио и видеозаписями эксперимента.

12:34 Самый хмурый из адвокатов — Гриднев…

12:36 Номера дисков с фонограммами читают минут семь.

12:36 В приговоре, кстати, был упомянут акт передачи денег Феоктистову для эксперимента.

12:38 Слушаем содержание записей и их анализ.

12:39 Есть элементы недосказанности. Улюкаев демонстрирует понимание намерений Сечина, Улюкаев не стремится конкретизировать характер разговора — слушаем выводы двух экспертов, которые составляли экспертизу.

12:43 Судья подчеркнула заявление экспертов о том, что признаков монтажа записей в ходе анализа материалов они не обнаружили.

12:45 В приговоре указывается, что экспертиза составлена корректно — аргументы защиты суд не убедили.

12:48 Опять протоколы. Теперь о копировании материалов Life с саммита в Индии.

12:48 Адвокат Каштанова периодически что-то записывает на листы А4 по ходу изложения приговора.

12:52 Суд апеллирует к свидетельским показаниям эксперта Кислякова о том, что в поведении Сечина признаков провокационного поведения обнаружено не было.

12:53 Суд полностью доверяет выводам экспертов, поскольку они выполнены в соответствии с требованиями УПК, заявляет Семёнова.

12:58 Слушаем межведомственную переписку, заключения, документы по поводу продажи госпакета акций ПАО «Башнефть». Приговор читают уже более полутора часов, и в зале в течение этого времени все стоят.

12:59 А мы продолжаем слушать трансляцию с ужасным звуком и посторонними шумами.

13:02 Гул в трансляции в последние минуты такой, будто заседание суда идёт на промплощадке.

13:02 Всё-таки поручение Дворковича о предложениях президенту «исходя из нецелесообразности участия госкомпаний» тоже есть в перечне доказательств.

13:04 Также перечислены судьёй письмо Сечина о синергетическом эффекте от приватизации и вывод МЭР об отсутствии препятствий для участия в сделке «Роснефти» при возможности установить «дополнительные критерии» в случае соответствующего решения правительства.

13:15 Почти два часа длится оглашение приговора. Журналисты, которые в зале, стоя, наравне с Улюкаевым, выслушивают приговор, держатся из последних сил. Многие пытаются хоть немного посидеть на корточках, но пристав следит и всех поднимает.

13:16 А каково адвокатам и прочим. Особенно заметно исхудавшему Улюкаеву.

13:17 Межведомственная переписка всё продолжается. Приобщена к доказательствам, видимо, в полном объёме…

13:18 Усталость и раздражение журналистов, похоже, начинают прорываться в сообщениях, которые они шлют из зала суда.

13:20 Для них, однако, всё рано или поздно закончится. А вот для подсудимого, судя по всему, всё только начинается…

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13:22 Только адвокатам скучать некогда. Каштанова уже не один лист исписала в заметках. Видно, что у адвокатов к приговору претензий накопилось уже немало.

13:22 Слушаем детальное перечисление документов по сделке по продаже акций.

13:24 Похоже, судья решила последовать примеру прокуроров, которые на протяжении нескольких заседаний по не совсем понятным причинам перечисляли кучу документов, протоколов, отчётов и прочего в ходе предоставления своих доказательств.

13:32 Снова слушаем о том, что у министра экономического развития были определённые полномочия.

13:33 Однако пока что связь между фактом, что Улюкаев мог отдавать приказы, имеющие нормативный характер, и влиянием на ход сделки не ясна.

13:34 Изложение зарывается во множество деталей, документов, постановлений, изъятий документов — и так круг за кругом.

13:34 Вот опять звучит перечень изъятий видеозаписей, телефонных разговоров.

13:35 Суд фиксирует отсутствие противоречий в обвинении.

13:36 Заявления эксперта со стороны защиты Галяшиной носят общетеоретический характер, констатирует судья, и поэтому не повлияли на выводы суда.

13:37 «Суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности», — говорит Лариса Семёнова.

13:37 Нарушений в изъятии материалов также не выявлено.

13:38 Суд не усматривает провокационных элементов в организации оперативно-розыскного эксперимента и каких-либо искусственных условий совершения преступления.

13:41 Суд отклонил претензии адвокатов о порядке предоставления заявлений и оперативных действий в связи с заявлением Сечина.

13:42 «Доводы защиты о внесении изменений в видео‑ и аудиозаписи… не подкрепляются законом и опровергаются материалами дела», — указала Семёнова.

13:43 Претензии по поводу осмотра места происшествия также «голословны», указывает суд.

13:44 Оснований для привлечения к ответственности за заведомо ложный донос нет — это касательно Феоктистова и Сечина.

13:44 Суд доверяет показаниям Феоктистова и активно опирается на них в своих выводах. Суд настаивает, что показания Улюкаева об оговоре Сечиным опровергаются показаниями Феоктистова.

13:45 Слова Улюкаева о том, что он не понимал, что находится в сумке, и полагал, что там вино, «суд рассматривает как способ самозащиты», — указывает Семёнова.

13:46 Опять начался шум в трансляции, мешающий расслышать голос судьи.

13:46 Доводы защиты и Улюкаева не нашли своего подтверждения в ходе исследования материалов дела, говорит Семёнова.

13:47 Судья также опровергла соображения адвокатов о том, что права Улюкаева были нарушены в ходе задержания, и его правовой статус на то время был не определён.

13:51 Наконец звучит приговор: 8 лет в колонии строгого режима.

13:53 2 млн. долларов штраф — соразмерно сумме взятки. Государственные должности тоже нельзя будет Улюкаеву занимать.

13:54 Еще до начала заседания адвокаты подсудимого экс-министра заявили о намерении обжаловать приговор — так что в их позиции и дальнейших действиях сомнений нет.

13:57 В целом приговор — практически всё, как прокуроры требовали. Хотя штраф заметно сократили: прокуроры требовали в пятикратном размере.

13:57 Улюкаева уже взяли под стражу и вывели из зала суда.

13:57 Судья продолжает зачитывать приговор.

13:57 Год под домашним арестом зачтут в срок — таким образом, остаётся семь лет.

13:58 Сумма взятки в рублях — около 118 млн рублей. Эту сумму придётся выплатить теперь Улюкаеву.

13:59 Перед оглашением меры наказания в приговоре отмечено, что суд признал смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей и престарелых родителей, награды и положительную характеристику.

14:03 Улюкаева в клетку завели. [[[picture14]]]

14:03 «Подсудимый, вам приговор понятен?»

14:04 «Заседание окончено».

14:05 Во время кульминации выступления судьи Улюкаев нервно мял пальцы, но слова о мере наказания встретил с каменным лицом.

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14:15 Алексей Улюкаев в беседе с журналистами на выходе из зала суда ожидаемо заявил, что приговор считает несправедливым. И будет надеяться на смягчение. [[[picture16]]] А прокурор Непорожний, наоборот, считает приговор «проявлением верховенства закона» и доволен исходом суда. Требовать ужесточения приговора он не намерен. А вот от адвокатов заявлений нет — они покинули зал суда в весьма раздраженном состоянии. У Гриднева даже желваки играли. Разговаривать с журналистами не стали.

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