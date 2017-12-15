Суд оглашает приговор Улюкаеву: трансляция ИА REGNUM
15 декабря в Замоскворецком суде Москвы прошло оглашение приговора экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По данным следствия, экс-министр требовал взятку за положительное решение по сделке с покупкой «Роснефтью» государственного пакета акций «Башнефти».
Прокуроры потребовали для экс-министра 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также выплаты штрафа в размере 500 млн рублей (пятикратный размер взятки), лишения бывшего министра всех должностей и наград и запрета на госслужбу после освобождения министра из заключения. В то же время сторона защиты, как и сам обвиняемый, настаивает на оправдательном вердикте.
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На оглашение приговора набежало столько народу, что отдельный зал для трансляции выделили.
Толпа у входа в суд была беспрецедентная. Одному журналисту даже камеру разбили.
Говорят, что в зал прибыла адвокат Бурковская, которая пропустила два предыдущих заседания по болезни. Ее коллега Квеидзе тоже на месте.
Сам Улюкаев уже прибыл в зал суда.
А журналисты пока ждут, когда включат вещание — это произойдет только после начала судебного заседания.
Ещё рассказывают, что кто-то из граждан решил поддержать Улюкаева, передав через адвоката Квеидзе белые розы.
Вокруг здания суда — обилие сотрудников правоохранительных органов. Меры безопасности усилены.
Алексей Улюкаев приехал с сумкой, в которой, судя по всему, — его тюремные вещи. «Чтобы два раза не возвращаться» — иронизирует кто-то.
В зале трансляции какая-то женщина, одетая под прихожанку, стоит. И говорит, что у Улюкаева второе рождение свершилось, прозрел человек. Сложно понять, ирония или всерьёз. Молится за Улюкаева, страстно просит журналистов написать о его втором рождении и новом счастье.
В зале трансляции все места уже заняты. Ажиотаж нешуточный. Более ста журналистов работает сегодня в Замоскворецком суде.
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Улюкаев особо напряжённым не выглядит, раскованный. О чём-то беседует с адвокатами.
Пока заседание не началось, часть журналистов пытается расспрашивать Улюкаева. Интересовались мнением экс-министра о вчерашней пресс-конференции Путина, но ответа вроде бы не получили.
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Так заинтересовавшая журналистов женщина представилась послушницей из Свято-Алексиевского женского монастыря. Говорит, в монастыре молятся за Улюкаева.
«Мы очень рады, что Алексей Валентинович многое переосмыслил. Хотел служить народу, а получилось… И вот нашёл момент прозрения. Будем за него молиться, и Бог останется с ним, куда он ни попадёт», — рассказала она.
«Люди, которые попадают в такие высокие круги, там круговая порука. Хочешь не хочешь — будешь делать», — пояснила женщина.
Улюкаев достаточно активно общается с журналистами. Обсуждают и растолковывают детали уголовного дела вместе с Бурковской. Подшучивает о чём-то, про «жить долго и счастливо».
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Бурковская, похоже, пытается одёргивать Улюкаева, чтоб он поменьше разговаривал с журналистами. Но всё равно о чём-то беседуют.
В этот раз снимающих журналистов долго не выгоняют, в отличие от стандартной процедуры. У них есть шанс пообщаться с подсудимым. А вот пишущим приходится довольствоваться трансляцией.
Улюкаев заявил журналистам, что не собирается становиться оппозиционным политиком. «Буду, как кошка, которая гуляет сама по себе».
Прошёл целый час. Уже журналисты и Улюкаев устали разговаривать, все занимаются своими делами.
Так долго судья ещё не задерживалась, кажется. Хотя было один раз почти на час.
Улюкаев попросил приставов вывести его в коридор — подышать у окна. Конечно, ему ожидание дается труднее, чем остальным.
Улюкаев уже вернулся обратно. И опять всё по-прежнему. Устав от ожидания, треть журналистов уже разошлась пить кофе. Есть ли в зале заседаний прокуроры — из зала трансляций не видно, к сожалению.
Какое-то движение началось. Пресс-секретарь суда всех журналистов собрала в кучку. «Никаких разговоров, шуточек и так далее», — инструктирует.
Некоторых журналистов оставили в зале, включая снимающих. Но снимать запретили, и там они будут, похоже, стоять, а не сидеть, как их коллеги.
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Видимо, сейчас всё наконец-то начнется. «Тишина в зале, фотографы — шаг назад». Сегодня всё особенно строго.
И вот всех отчитали, все стоят смирно, но ничего не происходит. В зале тишина, только слышно, как кто-то кашляет.
В зале стоят именно все. Прокуроры, адвокаты, подсудимый.
И вот, спустя полтора часа, — наконец-то старт. Судья начала оглашение приговора.
Все замерли в ожидании, но судья пока зачитывает обвинительную часть.
Виновен.
Судья перечисляет полномочия, какие были у главы МЭР, могущие повлиять на ход выработки решений.
Пока что суд констатировал, что Улюкаев получил взятку в особо крупном размере.
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Судья Семёнова продолжает перечислять функции МЭР в приватизационном процессе: определение условий приватизации, определение имущества, подлежащего приватизации и так далее.
Судья рассказывает хронологию действий Улюкаева в ходе выработки решения о приватизации госпакета акций ПАО «Башнефть».
Упоминает доклад Тарасенко, который было поручено составить по приказу Улюкаева.
«Министр Улюкаев нёс персональную ответственность за выполнение возложенных функций», — подчеркнула судья.
Судья постоянно подчёркивает, что Улюкаев совершал действия, входящие в круг его полномочий.
Судья перечисляет «входящие в служебные полномочия» действия Улюкаева — слушаем всю последовательность докладов и постановлений о приватизации.
Зачитывает скороговоркой, пытается сэкономить время.
Теперь перешли к саммиту в Гоа.
Судья излагает последовательность событий в соответствии с позицией прокуроров. Про поручение Дворковича судья не упомянула, хотя над этим моментом много бились адвокаты.
Периодически шумы с улицы заглушают голос судьи в зале суда. Слушать нелегко.
Улюкаев умышленно попытался потребовать взятку, используя «значимость и авторитет своей должности», указала судья.
Теперь встреча у гаражного бокса. Встретился, уложил сумку в багажник… — описывает судья.
Кстати, детали о требовании взятки в Гоа судья особо не осветила.
Перечисляет, как Улюкаев высказывал свою точку зрения в СМИ — известные вещи.
В ходе телефонного разговора Улюкаев «подтвердил» ранее высказанное намерение получить взятку от Сечина, указала судья.
Голос у судьи прерывается, першит в горле.
Судья перечисляет показания самого Улюкаева.
Теперь про то, как Сечин обратился с заявлением о вымогательстве взятки.
Про происхождение 2 миллионов, которые использовались в оперативно-розыскном эксперименте, судья не ничего не сказала.
«Улюкаев прошёл к машине, открыл багажник и уложил сумку», — говорит она.
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Улюкаев как министр не выступал с идеей признать «Роснефть» ненадлежащим покупателем, следует из текста приговора. Суд сделал вывод о связи между Гоа и встречей 14 ноября — на саммите об этом стороны пришли к договорённости обсудить в Москве приватизацию «Башнефти».
Последовательно судья зачитывает показания свидетелей. Версию Феоктистова уже прослушали, теперь сотрудник ФСБ Калугин, который участвовал в задержании.
Чтение приговора продолжается. Слушаем показания главы Росимущества в кратком изложении.
Прокурор Непорожный внимательно следит за Улюкаевым, который то смотрит на судью, то просто — отстранённо куда-то в сторону.
Адвокат Гриднев потупил взгляд, Каштанова задумчиво смотрит в сторону окон, а Бурковская сидит в телефоне.
Улюкаев вычеркнул пункты из доклада, которые показывали плюсы от сделки с «Роснефтью», — между тем зачитывает судья.
Улюкаев вместо этого в докладе указал, что вопрос требует «дополнительной проработки».
Уже по третьему кругу проходим обстоятельства «взятия» Улюкаева оперативниками.
Пошли протоколы с места происшествия.
Судья упомянула, что бывший глава МЭР сначала думал, что в сумке вино — в соответствии с замечанием в протоколе осмотра.
Обвинение Улюкаева во взятке строится на показаниях корреспондента Life и обращении Сечина в ФСБ, следует из текста приговора.
Среди других доказательств — показания Феоктистова, сотрудников МЭР, протоколы осмотра и другие материалы, полученные в ходе оперативного эксперимента.
Теперь судья пересказывает, что за диски были с аудио и видеозаписями эксперимента.
Самый хмурый из адвокатов — Гриднев…
Номера дисков с фонограммами читают минут семь.
В приговоре, кстати, был упомянут акт передачи денег Феоктистову для эксперимента.
Слушаем содержание записей и их анализ.
Есть элементы недосказанности. Улюкаев демонстрирует понимание намерений Сечина, Улюкаев не стремится конкретизировать характер разговора — слушаем выводы двух экспертов, которые составляли экспертизу.
Судья подчеркнула заявление экспертов о том, что признаков монтажа записей в ходе анализа материалов они не обнаружили.
В приговоре указывается, что экспертиза составлена корректно — аргументы защиты суд не убедили.
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Опять протоколы. Теперь о копировании материалов Life с саммита в Индии.
Адвокат Каштанова периодически что-то записывает на листы А4 по ходу изложения приговора.
Суд апеллирует к свидетельским показаниям эксперта Кислякова о том, что в поведении Сечина признаков провокационного поведения обнаружено не было.
Суд полностью доверяет выводам экспертов, поскольку они выполнены в соответствии с требованиями УПК, заявляет Семёнова.
Слушаем межведомственную переписку, заключения, документы по поводу продажи госпакета акций ПАО «Башнефть». Приговор читают уже более полутора часов, и в зале в течение этого времени все стоят.
А мы продолжаем слушать трансляцию с ужасным звуком и посторонними шумами.
Гул в трансляции в последние минуты такой, будто заседание суда идёт на промплощадке.
Всё-таки поручение Дворковича о предложениях президенту «исходя из нецелесообразности участия госкомпаний» тоже есть в перечне доказательств.
Также перечислены судьёй письмо Сечина о синергетическом эффекте от приватизации и вывод МЭР об отсутствии препятствий для участия в сделке «Роснефти» при возможности установить «дополнительные критерии» в случае соответствующего решения правительства.
Почти два часа длится оглашение приговора. Журналисты, которые в зале, стоя, наравне с Улюкаевым, выслушивают приговор, держатся из последних сил. Многие пытаются хоть немного посидеть на корточках, но пристав следит и всех поднимает.
А каково адвокатам и прочим. Особенно заметно исхудавшему Улюкаеву.
Межведомственная переписка всё продолжается. Приобщена к доказательствам, видимо, в полном объёме…
Усталость и раздражение журналистов, похоже, начинают прорываться в сообщениях, которые они шлют из зала суда.
Для них, однако, всё рано или поздно закончится. А вот для подсудимого, судя по всему, всё только начинается…
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Только адвокатам скучать некогда. Каштанова уже не один лист исписала в заметках. Видно, что у адвокатов к приговору претензий накопилось уже немало.
Слушаем детальное перечисление документов по сделке по продаже акций.
Похоже, судья решила последовать примеру прокуроров, которые на протяжении нескольких заседаний по не совсем понятным причинам перечисляли кучу документов, протоколов, отчётов и прочего в ходе предоставления своих доказательств.
Снова слушаем о том, что у министра экономического развития были определённые полномочия.
Однако пока что связь между фактом, что Улюкаев мог отдавать приказы, имеющие нормативный характер, и влиянием на ход сделки не ясна.
Изложение зарывается во множество деталей, документов, постановлений, изъятий документов — и так круг за кругом.
Вот опять звучит перечень изъятий видеозаписей, телефонных разговоров.
Суд фиксирует отсутствие противоречий в обвинении.
Заявления эксперта со стороны защиты Галяшиной носят общетеоретический характер, констатирует судья, и поэтому не повлияли на выводы суда.
«Суд доверяет результатам оперативно-розыскной деятельности», — говорит Лариса Семёнова.
Нарушений в изъятии материалов также не выявлено.
Суд не усматривает провокационных элементов в организации оперативно-розыскного эксперимента и каких-либо искусственных условий совершения преступления.
Суд отклонил претензии адвокатов о порядке предоставления заявлений и оперативных действий в связи с заявлением Сечина.
«Доводы защиты о внесении изменений в видео‑ и аудиозаписи… не подкрепляются законом и опровергаются материалами дела», — указала Семёнова.
Претензии по поводу осмотра места происшествия также «голословны», указывает суд.
Оснований для привлечения к ответственности за заведомо ложный донос нет — это касательно Феоктистова и Сечина.
Суд доверяет показаниям Феоктистова и активно опирается на них в своих выводах. Суд настаивает, что показания Улюкаева об оговоре Сечиным опровергаются показаниями Феоктистова.
Слова Улюкаева о том, что он не понимал, что находится в сумке, и полагал, что там вино, «суд рассматривает как способ самозащиты», — указывает Семёнова.
Опять начался шум в трансляции, мешающий расслышать голос судьи.
Доводы защиты и Улюкаева не нашли своего подтверждения в ходе исследования материалов дела, говорит Семёнова.
Судья также опровергла соображения адвокатов о том, что права Улюкаева были нарушены в ходе задержания, и его правовой статус на то время был не определён.
Наконец звучит приговор: 8 лет в колонии строгого режима.
2 млн. долларов штраф — соразмерно сумме взятки. Государственные должности тоже нельзя будет Улюкаеву занимать.
Еще до начала заседания адвокаты подсудимого экс-министра заявили о намерении обжаловать приговор — так что в их позиции и дальнейших действиях сомнений нет.
В целом приговор — практически всё, как прокуроры требовали. Хотя штраф заметно сократили: прокуроры требовали в пятикратном размере.
Улюкаева уже взяли под стражу и вывели из зала суда.
Судья продолжает зачитывать приговор.
Год под домашним арестом зачтут в срок — таким образом, остаётся семь лет.
Сумма взятки в рублях — около 118 млн рублей. Эту сумму придётся выплатить теперь Улюкаеву.
Перед оглашением меры наказания в приговоре отмечено, что суд признал смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей и престарелых родителей, награды и положительную характеристику.
Улюкаева в клетку завели.
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«Подсудимый, вам приговор понятен?»
«Заседание окончено».
Во время кульминации выступления судьи Улюкаев нервно мял пальцы, но слова о мере наказания встретил с каменным лицом.
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Алексей Улюкаев в беседе с журналистами на выходе из зала суда ожидаемо заявил, что приговор считает несправедливым. И будет надеяться на смягчение.
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А прокурор Непорожний, наоборот, считает приговор «проявлением верховенства закона» и доволен исходом суда. Требовать ужесточения приговора он не намерен. А вот от адвокатов заявлений нет — они покинули зал суда в весьма раздраженном состоянии. У Гриднева даже желваки играли. Разговаривать с журналистами не стали.
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