Москва, 15 декабря, 2017, 09:36 — ИА Регнум. После двух дней фиксации прибыли Brent попыталась развить медвежий импульс, но встретила покупателей на отметке $62 и перешла в режим восстановления. Вниз котировки тянут известия из США, которые нивелируют позитивные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефть

«Вчерашний отскок походит скорее на техническую коррекцию, нежели на возвращение оптимизма на рынок, а потому актив в ближайшее время будет оставаться уязвимым», — полагает эксперт.

12 декабря Brent обновила максимумы середины 2015 года вблизи отметки $66. Так что перебои в поставках через трубопровод Forties по большей части уже заложены в цены. Хотя этот фактор еще может подтолкнуть быков к новой волне покупок, когда появятся точные оценки потерянных за время восстановительных работ баррелей.

«Но этот временный драйвер действует в «фоновом режиме», а на первом плане остаются американские сланцевики, где добыча беззастенчиво приближается к 10 млн баррелей в сутки.

Как прогнозирует министерство энергетики СЩА, производство перевалит через эту отметку в следующем году. И, судя по наблюдаемым темпам наращивания активности, это может произойти уже в I квартале 2018 года», — пояснил Мащенко.

Страхи по поводу новой волны сланцевого бума заставили игроков проигнорировать доклад МЭА, который указал на рекордный уровень соблюдения договоренностей стран ОПЕК, который достиг 115%.

«Судя по реакции рынка, игроки опасаются, что какими бы ни были усилия картеля и его независимых партнеров, если сланцевые компании продолжат набирать обороты, восстановить баланс спроса и предложения будет очень трудно или и вовсе невозможно», — считает эксперт.

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