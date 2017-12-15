Москва, 15 декабря, 2017, 09:27 — ИА Регнум. Рубль 14 декабря начал торги с резкого роста, после чего перешел к коррекции и к завершению сессии закрыл бычий гэп, фактически вернувшись к уровням закрытия предыдущего дня, заявил корреспонденту аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Нефть во второй половине дня перешла к росту, но это не помогло российской валюте, которая подверглась фиксации прибыли в рамках подготовки игроков к сегодняшнему заседанию Банка России», — сказал Ковалев.

Рынок уже давно готов к тому, что 15 декабря Центробанк снизит ставку. Широко ожидается, что снижение составит 0,25%, поскольку регулятор обещал плавное и медленное ужесточение.

«За период с 5 по 11 декабря рост инфляции в РФ уже третью неделю кряду составил 0,1%. Годовой показатель замедлился уже до 2,3%, причем по итогам года общая инфляция может составить 2,5%, что станет абсолютным рекордом для России», — отметил эксперт.

К слову, в рамках ежегодного послания Владимир Путин отметил, что сейчас в РФ наблюдается рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю страны. С учетом фактора ИПЦ есть угроза, что регулятор понизит ставку сразу на 0,5%.

«По крайней мере, такой сценарий исключать не стоит. Если это произойдет, рубль может прилично просесть внутри дня, даже если нефть продолжит восхождение, а доллар будет чувствовать себя неуверенно», — полагает Ковалев.

14 декабря пара доллар/рубль касалась сильной поддержки в районе 58,50 руб., оттолкнувшись от которой к закрытию добралась до 58,83 руб. Сегодня в течение дня цена может попытаться вернуться выше уровня 59 рублей.

«Понижение ставки на 0,25% вряд ли вызовет ощутимое ослабление российской валюты, хотя определенное давление оказать все же может», — считает эксперт.

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