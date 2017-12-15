Москва, 15 декабря, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Ответ президента Российской Федерации Владимира Путина на традиционной пресс-конференции о «недопуске оппозиционных лидеров» к выборам не устроил телеведущую Ксению Собчак. Об этом она сама сообщила, отвечая на вопрос корреспондента «ФедералПресс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

"Мне кажется, что отвечать по поводу Саакашвили (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили) и политиков других стран — это не конструктивный ответ на вопрос», — сказала Собчак.

14 декабря 2017 г. на пресс-конференции Путина Собчак заявила, что хочет спросить главу государства о «политической конкуренции» в России. По ее словам, оппозиция якобы сталкивается с давлением со стороны руководства страны. В качестве примеров такого давления телеведущая привела деятельность оппозиционера Алексея Навального, против которого были возбуждены уголовные дела.

По мнению телеведущей, власти пытаются лишить оппозиционера возможности избираться в президенты.

На это Путин ответил, что оппозиция в РФ просто должна идти на выборы с «позитивной программой действий». При этом глава государства добавил, что власти страны не будут «сидеть и смотреть сложа руки», как под прикрытием «политической конкуренции» занимаются прямой деструкцией государства и общества.

Путин провел параллели между оппозиционерами, которые, не имея позитивной программы, делают ставку на уличные акции, и действиями политика Саакашвили на Украине.

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? — говорит президент. — Вот те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?»

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