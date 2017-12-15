Москва, 15 декабря, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок. Главные критерии подработки — размер заработка (52%) и гибкий график (51%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

Чаще всего граждане рассматривают для себя возможность подработки водителем такси (42%). Транспорт, грузоперевозки и логистику выбрали 28%.

При этом 73% опрошенных отдали предпочтение работе через онлайн-сервисы (агрегаторы). Надежной компанией в своем городе назвали «Яндекс.Такси» (42%) и «Убер» (28%), на третьей строчке — «Лидер» (8%).

Далее по популярности подработки следует курьер (29%), официант (18%) и продавец в супермаркете (16%).

В общепите самой привлекательной считается вакансия сотрудника «Макдоналдса» (31%), на втором месте KFC (16%).

Работу официанта в качестве подработки рассматривают 29% опрошенных.

В сфере торговли наиболее надежными работодателями считаются «Пятерочка» и «Магнит» (20% и 19% соответственно).

Исследование ВЦИОМ проведено регионах РФ в период с 8 по 12 декабря 2017 года. В опросе приняли участие респонденты, имеющих водительское удостоверение, из 10 крупных городов в возрасте от 20 до 59 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в среднем среди взрослого населения работают 58% граждан. 77% работающих жителей России заявили, что в целом они удовлетворены своей работой.

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