Киев, 15 декабря, 2017, 09:10 — ИА Регнум. После принятия решения Саммитом Евросовета о продлении санкций против России благодарственное сообщение в соцсети написал президент Украины Петр Порошенко. 14 декабря у себя в Facebook он выразил благодарность за санкции канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель и Петр Порошенко

«Благодарю канцлера Меркель и президента Макрона, как партнеров в нормандском формате, всем наших друзей в ЕС за решительную поддержку Украины», — сообщил Порошенко.

По его словам, санкции ЕС были продлены по причине того, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Украины и проявляет «нежелание прекратить гибридную агрессию».

Ранее о принятом в ЕС решении сообщил глава Евросовета Дональд Туск. У себя в Twitter он написал, что «ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против РФ».

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Отметим, глава Украины продолжает нагнетание истерии международном сообществе, связанной с пресловутой «российской агрессией».

Действующий политический режим установился в результате вооруженного переворота в 2014 году. На волне «майдана» к власти пришли откровенные фашисты, развязавшие братоубийственную войну и геноцид в Донбассе.

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Гражданская война на Украине продолжается до сих пор, поэтому заявления об «агрессии» со стороны России являются ничем иным, как способом удерживать власть, полученную преступным образом. Никаких реальных доказательств якобы присутствия на Донбассе российской армии до сих пор представлено не было.