Киев, 15 декабря, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Первое место в антирейтинге «неправдивых политиков» заняла лидер движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает 14 декабря УНИАН.

European People's Party Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко

Согласно сообщению, исследование проводилось аналитиками проекта VoxCheck на основе 424 цитат различных украинских политиков. Эксперты сопоставляли высказывания публичных лиц с реальностью, на основе чего был составлен «неправдивый» антирейтинг из 15 украинских политиков.

При этом исследование охватывало политические заявления, сделанные в сентябре-октябре 2017 года, и выявляло наиболее неправдивые, манипулятивные и преувеличенные утверждения.

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В итоге первое место в антирейтинге заняла Юлия Тимошенко, 91% высказываний которой оказались неправдивыми, манипулятивными или гиперболизированными. По данным экспертов, из 46 заявлений Тимошенко только четыре оказались «честными». Также в списке «нечестных» политиков оказался мэр Львова Андрей Садовый и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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Напомним, по данным соцопросов, полностью действия украинской власти поддерживают менее 5% украинских граждан, а более половины населения Украины вообще никого не поддерживают.