Тимошенко стала лидером антирейтинга «нечестных» политиков
Киев, 15 декабря, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Первое место в антирейтинге «неправдивых политиков» заняла лидер движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает 14 декабря УНИАН.
Согласно сообщению, исследование проводилось аналитиками проекта VoxCheck на основе 424 цитат различных украинских политиков. Эксперты сопоставляли высказывания публичных лиц с реальностью, на основе чего был составлен «неправдивый» антирейтинг из 15 украинских политиков.
При этом исследование охватывало политические заявления, сделанные в сентябре-октябре 2017 года, и выявляло наиболее неправдивые, манипулятивные и преувеличенные утверждения.
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В итоге первое место в антирейтинге заняла Юлия Тимошенко, 91% высказываний которой оказались неправдивыми, манипулятивными или гиперболизированными. По данным экспертов, из 46 заявлений Тимошенко только четыре оказались «честными». Также в списке «нечестных» политиков оказался мэр Львова Андрей Садовый и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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Напомним, по данным соцопросов, полностью действия украинской власти поддерживают менее 5% украинских граждан, а более половины населения Украины вообще никого не поддерживают.