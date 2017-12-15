Москва, 15 декабря, 2017, 08:56 — ИА Регнум. В Совфеде опасаются, что в связи с продлением антироссийских санкций Украина развяжет полномасштабную войну в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

В марте 2015 года лидеры ЕС на плановом саммите увязали решение об отмене экономических санкций в отношении России с полным выполнением Минских соглашений. Теперь продление ограничительных мер происходит по этому формальному признаку, без обсуждений, какая из сторон саботирует выполнение договоренностей.

«Существует очень большая вероятность, что Киев, расценив антироссийскую санкционную политику Запада как поддержку проводимого им курса, что, собственно, так и есть, развяжет полномасштабную войну в Донбассе», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, следует пока не поздно европейским лидерам набраться смелости и признать ошибочность изначально принятого решения.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров стран Евросоюза за продление экономических санкций в отношении России. По его словам, ограничения были введены за якобы нарушение Россией целостности Украины.