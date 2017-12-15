Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Пытаясь охватить шквал вопросов, заданных российскими и иностранными журналистами на большой пресс-конференции, президент России не сделал заявления о кабинете министров, который он в случае избрания готов сформировать. Поэтому говорить до конца о векторах изменений в социально-экономической сфере и приоритетах развития страны в случае победы Владимира Путина на выборах пока нельзя. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков обратил внимание на несколько важных заявлений главы Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина. 2017

«За последнее время было много разговоров о возможном укрупнении регионов или каких-то других изменениях в административно-территориальном устройстве страны. В этом вопросе президент расставил все точки над «I», заявив, что никаких государственных планов по укрупнению, сливанию или делению не существует. Также обращает на себя внимание тот факт, что Владимир Путин отметил необходимость выделить регионам больше возможностей использования своих доходов, что, с одной стороны, может означать увеличение регионального бюджета или как минимум расширения при возможностях его реализации», — отметил эксперт.

Также в ходе пресс-конференции российский лидер признал, что сфера ЖКХ так и не стала развиваться позитивно, возможные реформы в этом направлении могут в будущем коснуться «неэффективного налога» на капремонт и управляющих компаний.

«Ели говорить о сферах, которые остаются проблемными в Ростовской области, то стоит также отметить коммунальную сферу и пресловутый налог на капремонт, который так и не смог доказать свою состоятельность», — подчеркнул Антон Сериков.

Если говорить о социальной сфере, то Владимир Путин согласился с тем, что сокращение сети медучреждений не всегда обосновано, он считает нужным возродить фельдшерско-акушерские пункты в небольших городах и развивать передвижные пункты медицинской помощи, также пообещал увеличить финансирование медицинских расходов.

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«Что касается международного сотрудничества, то обращает на себя внимание то, что Владимир Путин до сих пор достаточно оптимистично оценивает перспективы налаживания диалога с Трампом. И, конечно же, все ждали реакции первого лица страны на допинговый скандал вокруг предстоящей зимней Олимпиады. Позицию президента можно назвать достаточно взвешенной, очередной раз он не назвал конкретных виновников в этой ситуации, но признал, что Россия сама отчасти виновата в допинговом скандале, потому что дала повод», — указал собеседник.

По мнению директора института социологии и регионоведения Южного федерального университета, нужно признать, что до сих пор отмечается на Дону, как и по все стране, низкий уровень инновационной активности. Также Путин отметил, что уходящий год был успешным для сельского хозяйства, и Россия вышла в лидеры по экспорту зерна на мировой рынок.

«Донской регион внёс крупный вклад в это достижение. Но при этом остались не решены проблемы с четким механизмом сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции по стабильным ценам, низким темпом внедрения современных технологий в эту сферу и ухудшением плодородия земли и экологии. Тем более глава государства отдельно заметил, что необходимо искать золотую середину между развитием экономики и защитой экологии. Для нашего сельскохозяйственного региона это очень актуально», — заключил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию — традиционную ежегодную встречу главы государства с российскими и иностранными журналистами. Пресс-конференции проводятся с 2001 года, и эта стала уже тринадцатой по счёту. На встрече с работниками СМИ глава Кремля заявил, что вновь будет участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года как кандидат-самовыдвиженец. Внушительная часть вопросов, адресованных Путину, касалась внутренних вопросов. Не обошли стороной журналисты и международную обстановку.

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