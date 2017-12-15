Москва, 15 декабря, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Банк Росси с 15 декабря лишил лицензия на осуществление банковских операций АО «Банк «Солидарность» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Как говорится в официальном сообщении ЦБ, проблемы в деятельности банка «Солидарность» возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов.

Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

Регулятор отмечает, что неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

При этом банк «Солидарность» систематически уклонялся от исполнения требований Центробанка РФ.

В кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов банк «Солидарность» занимал 185-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Канский» (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка).

Напомним, всего с начала 2017 года отозваны лицензии у более чем 40 российских банков. За 2016 год Центральный банк РФ лишил права на деятельность 88 банков.

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