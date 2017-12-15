Иркутск, 15 декабря, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Серийному убийце, отбывающему в настоящее время пожизненный срок за совершенные в Иркутской области преступления, вменяется в вину еще 60 преступных деяний, сообщает 15 декабря пресс-служба СК РФ.

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Преступник, 20 лет терроризировавший Иркутскую область и осужденный в 2015 году за убийство 22 человек и за покушение на жизнь еще двоих, обвиняется следователями «в совершении еще 60 эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство», прим. ИА REGNUM )», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следователей, преступник совершил на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 год (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) не менее 84 убийств.

Жертвами его становились женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность обвиняемого к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.

Работа по изобличению преступлений обвиняемого продолжалась и после его осуждения. Следователям СК РФ по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

«Допрошено свыше 1000 свидетелей, в том числе лица, проживающие в различных регионах РФ (от Сахалинской до Калининградской области), а также за пределами РФ», — сообщает пресс-служба.

Также говорится о том, что была произведена эксгумация 20 тел потерпевших, назначено и проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 сложных комиссионных.

Объем уголовного дела составил 322 тома, которые вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд.

Напомним, 27 марта ИА REGNUM сообщало, что следователи, изучив более 350 уголовных дел и материалов проверок по аналогичным преступлениям, выявили почерк маньяка, после чего разговорили подследственного, и тот признался в других преступлениях. Отмечается, что по результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым — все преступления мужчина совершал осознанно.

По мнению экспертов, маньяк имеет влечение к убийствам и обладает садистскими наклонностями. В ходе следствия было допрошено более 900 свидетелей, проведено 100 проверок и эксгумированы 20 тел погибших женщин.

Их искали в лесных массивах, водоемах и болотах. Были найдены тела жертв, их личные вещи и орудия преступлений, давность некоторых из них составляла 15−20 лет. Маньяк убивал своих жертв при помощи топора, шила, отвертки или удавки.

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