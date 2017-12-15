Лебяжье, Курганская область, 15 декабря, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Дело курганского фермера-«шпиона» возвращено в прокуратуру. После пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Генпрокуратура в своем телеграмм-канале сообщила, что надзорное ведомство региона дополнительно изучит дело о покупке GPS-маячка в интернет-магазине. Отметим, фермера задержали полицейские в отделении «Почты России», когда он получал посылку из Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, многодетному отцу, жителю села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области грозит штраф в 200 тысяч рублей, либо четыре года лишения свободы за незаконный оборот специальных технических средств по статье 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Его вина лишь в том, что он хотел повесить на телёнка отслеживающее устройство.

На большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года журналист RT рассказал президенту России Владимиру Путину об этом абсурдном случае. Глава государства признался, что также был не в курсе существования подобной статьи уголовного кодекса, ведь «котам даже привинчивают ГЛОСНАС и GPS, а тут корова». И пообещал разобраться с данным вопросом.