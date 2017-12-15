Вашингтон, 15 декабря, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Вокруг звезды Kepler-90 вращаются не семь, как считалось ранее, а восемь планет. Найти новую планету удалось Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В управлении заявили, что это открытие сделало систему этой звезды первой, сравнявшейся по числу планет с Солнечной системой.

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Как отмечается в сообщении NASA, планетарная система Kepler-90 похожа на мини-версию нашей Солнечной системы. Она имеет маленькие планеты внутри и большие на границе, но только очень компактная.

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Новую планету, которой присвоили имя Kepler-90i, обнаружили в системе созвездия Дракон, которая находится на удалении двух с половиной тысяч световых лет от Земли, с помощью космического телескопа «Кеплер», зафиксировавшего изменения в яркости звезды. Также применялись технологии машинного обучения и нейронной сети.

«Это исследование демонстрирует, что нейронные сети — многообещающий инструмент, с помощью которого можно улавливать даже самые слабые сигналы удаленных миров», — отметили в управлении.

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Звезда Kepler-90 находится на расстоянии около 2,5 тысячи световых лет от Солнечной системы. Она более горячая, чем Солнце. Новая планета Kepler-90i на один оборот по орбите тратит 14,4 земного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета 2017 года ученые из Института планетологии установили возраст Юпитера. Они заявили, что ядро планеты было образовано спустя миллион лет после формирования Солнца.