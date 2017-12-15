Москва, 15 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) не принимал к производству уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова о незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Уголовное дело, возбужденное в отношении Г. Родченкова в 2011 г. по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», СКР к производству не принималось», — говорится в сообщении.

В СКР отметили, что в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ст. 201 Уголовного кодекса («Злоупотребление полномочиями»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении Российского олимпийского комитета от Игр. Теперь некоторые спортсмены РФ смогут поехать на ОИ только под нейтральным флагом.

Свое решение МОК мотивировал тем, что в РФ якобы существовала государственная допинг-система. Уверенность в этом базируется на голословных утверждениях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Родченкова и столь же бездоказательных утверждениях так называемой «комиссии Макларена».

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