Москва, 15 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Истребитель Су-35С российских ВКС отогнал мешавший штурмовикам Су-25 выполнять боевую задачу американский истребитель F-22. Никакой речи о «перехвате» самолетом ВВС США пары российских штурмовиков не идет, заявили 14 декабря в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru Су-25

Речь идет об инциденте в небе Сирии, когда пара российских штурмовиков на высоте 3,3 км сопровождала колонну грузовиков с гуманитарными грузами в районе сирийского города Меядин на западном берегу реки Евфрат.

К российским штурмовикам приблизился американский истребитель F-22, который своими отстреливаемыми тепловыми ловушками (используемыми для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения) начал создавать российским летчикам помехи в выполнении боевой задачи.

Дальнейшие события развивались быстро и неотвратимо — с высоты 10 км «на хвост» к американскому истребителю спустился Су-35С, после чего американский пилот не нашел лучшего выхода, чем покинуть район, где выполняли задачи российские ВКС.

«Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25. Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошёл к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.

Таким образом, по сообщению Минобороны России, сообщения о якобы имевшем место перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве Сирии не соответствуют действительности.

«Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее американские военные выступили с заявлением, что российские самолеты Су-25 были «незамедлительно перехвачены» двумя F-22 в координируемом международной коалицией во главе с США воздушном пространстве.

По словам представителя Пентагона, в момент происшествия между российскими и американскими военными летчиками поддерживалась связь по специальным каналам, существующим для предотвращения случайных конфликтов.