Вашингтон, 15 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Предложение оказать помощь Украине по защите против «российской пропаганды» в интернете поддержал 14 декабря комитет палаты представителей (нижней палаты) Конгресса (парламента) США по иностранным делам, сообщает пресс-служба комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

Согласно сообщению, комитет рассмотрел законопроект, предусматривающий, что США должны поддерживать сотрудничество между НАТО и Украиной, а также укреплять украинскую киберзащиту. Закон был поддержан комитетом единогласно.

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В законе уточняется, что приоритетным направлением в обеспечении информационной безопасности Украины является ее защита от «российской дезинформации и пропаганды», а также снижение зависимости украинской информационной системы от российских технологий.

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Законопроект предусматривает выполнение надлежащих мер по поддержке кибербезопасности Украины Соединенными Штатами в течение полугода после вступления закона в силу.

Напомним, миф о «российской информационной угрозе» активно тиражируется украинскими властями как внутри страны, так и вовне. Так, ранее Киев представил в Совете Европы книгу о том, как «эффективно бороться с российской пропагандой».